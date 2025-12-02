İ L A N

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/327 Esas

Konu : gaiplik ilanı

Edirne ili, Merkez İlçesi, Dörtkaya Mahallesi 2360 ada 5 parsel, 2359 ada 1 parsel ve 2359 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın 1/8 hisse sahibi olan ''Mehmet oğlu İbrahim, Mehmet oğlu Nuri ve Mehmet kızı Pembe''nin hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/09/20213 tarih, 2013/410 E., 2013/754 K., sayılı kararı ile Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı, Edirne ili, Merkez İlçesi, Dörtkaya Mahallesi 2360 ada 5 parsel, 2359 ada 1 parsel ve 2359 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın 1/8 hisse sahibi olan Mehmet oğlu İbrahim, Mehmet oğlu Nuri ve Mehmet kızı Pembe'nin malvarlıklarının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği (Şubat 2022 tarihli mevzuat değişikliği nedeniyle) Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, Edirne ili, Merkez İlçesi, Dörtkaya Mahallesi 2360 ada 5 parsel, 2359 ada 1 parsel ve 2359 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın 1/8 hisse sahibi olan Mehmet oğlu İbrahim, Mehmet oğlu Nuri ve Mehmet kızı Pembe'nin gaipliğine ve veTC Ziraat Bankası Edirne Şubesinde bulunan TR75 0001 0000 9732 0804 0865 17nolu kayyımlık hesabında idare edilen söz konusu taşınmazların satışı sonrasında hisselerine isabet eden2024 yılı sonu itibarıyla859.758,89 TL satış bedeli, işlemiş ve işleyecek tüm mevduat faizleri ile birlikte tüm paraların hazineye irat olarak kaybedilmesine karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2025/327 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN MEHMET OĞLU İBRAHİM, MEHMET OĞLU NURİ VE MEHMET KIZI PEMBE'NİN ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2025/327 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE HASAN KIZI FİTNAT VE MUSTAFA OĞLU MEHMET'İN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU EDİRNE İLİ,MERKEZDÖRTKAYA MAH.Sİ 2360 ADA 5 PARSEL VE 2359 ADA 1 PARSEL VE 2359 ADA 3 PARSEL NOLU TAŞINMAZLARIN ESKİ MALİKLERİNDEN 1/8 HİSSE SAHİPLERİ "MEHMET OĞLU İBRAHİM, MEHMET OĞLU NURİ VE MEHMET KIZI PEMBE" NİN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU TAŞINMAZLARIN SATIŞI SONRASINDA HİSSELERİNEİSABET EDEN2024 YILI SONU İTİBARIYLA859.758,89 TL SATIŞ BEDELİ, İŞLEMİŞ VE İŞLEYECEK TÜM MEVDUAT FAİZLERİ İLE BİRLİKTE TÜM PARALARIN HAZİNEYE İRAT OLARAK KAYDEDİLMESİNE VERİLECEĞİ, İLAN OLUNUR. 11.08.2025

#ilangovtr Basın no ILN02285049