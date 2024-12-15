EDİRNE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/638 Esas

KARAR NO : 2024/905

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2024 tarihli ilamı ile 268/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Chıman Tarıq ve Nawzad oğlu, 01/01/1996 doğumlu, HAWRAZ NAWZAD BRAIM BRAIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üzerindeki bir gazetede ve internet ortamında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02140390