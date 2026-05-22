EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/468 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemli dava nedeniyle

Edirne ili, Havsa ilçesi, Oğulpaşa-Osmaniye Köyü, Cilt No:23, Hane No:68, BSN:4 nüfusuna kayıtlı Şaban ve Fatma kızı, 1870 Vardar d.lu Hatuş Mut'u kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı, malikin sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin vevarsa mirasçılarının TMK 594 madde uyarınca ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, belirlenen süre içinde başvuran olmaması halinde ve yapılan yargılama neticesinde mirasçı tespit edilememesi durumunda miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla ilgiliden kalan mirasın devlet hazinesine aktarılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

