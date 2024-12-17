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T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/987 Esas

Mahkememizde görülen, gaiplik istemi ile ilgili olarak; Gaipliğine karar verilmesi istenen İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi/Köyü Cilt: 93 Hane:194 BSN:1'da nüfusa kayıtlı Derviş ve Nigar'dan olma, İstanbul 01/01/1958 doğumlu 22856116124 T.C numaralı Ali Tınvay Gücenen'in sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin sağ oldukları ve yaşadıkları yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilandan itibaren 1 ay içinde içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/

12/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 22856116124

ADI SOYADI : ALİ TINVAY GÜCENEN

BABA ADI : DERVİŞ

ANA ADI : NİGAR

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1958

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02140998