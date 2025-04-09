EDİRNE 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. EDİRNE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/235 Esas

DAVALI : ORHAN KURT (Halil ve Enveriye oğlu) - 75. Yıl Mahallesi Vatanperver Sok. Reyhan Sitesi A Blok D:6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Davacı Havva Kurt tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize tebligata yarar açık adresiniz olarak bildirilen 375. Yıl Mahallesi Vatanperver Sok. Reyhan Sitesi A Blok D:6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği için davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/09/2025 günü saat: 09:30 'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Davetiye tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmediğinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02203051