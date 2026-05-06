EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/5 Tereke

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Kocahıdır mah/köy Cilt:48, Aile sıra no:74, 25 sırada nüfusa kayıtlı 05/02/1954 doğumlu 06/01/2023 tarihinde vefat eden müteveffa SELAMİ GÖÇMEN'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612 ve devamı maddeleri gereğince murisin terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi ve tasfiye memuru atanması nedeniyle görülen davanın ara kararı gereğince,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

