EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/526 Esas

DAVALI :HASİBE AKYEL-111......908- Rahim ve Hasibe Kızı-Çömlekakpınar-1949 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve duruşma günü bildirmek üzere mernis adresiniz bulunmadığından tebligat çıkarılamamış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/04/2025 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere dahili davalı Hasibe Akyel'e ilanen tebliğ olunur.

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