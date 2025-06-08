EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2020/1219 Esas

KARAR NO : 2023/100

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/02/2023 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince Beraatine karar verilen Adem ve Fatiye oğlu, 19/11/1978 doğumlu, Bulgaristan ülkesi vatandaşı STEFAN ELENOV YOSIFOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve kesinleşme şerhi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 04.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02238553