EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2023/1220 Esas

KARAR NO : 2024/701

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince TECİLLİ 5 AY HAPİS ve 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Hamide oğlu, 23/03/1953 doğumlu, Bulgaristan ülkesi vatandaşı SHUKRI YUSUF ZAID ve hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI karar verilen Şükrü ve Zeliha kızı, 24/09/1979 doğumlu, BULGARİSTAN ülkesi vatandaşı SHENGYUL SHUKRI YUSUF tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi taraflara tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 31.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02166144