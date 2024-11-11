EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/675 Esas

KARAR NO : 2024/202

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/02/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 2500 TL ADLİ PARA, TECİLLİ 6 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Borısov ve Gürge oğlu, 1997 doğumlu, Bulgaristan Ülkesi vatandaşı STEFAN BORISOV NIKOLOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve katılan vekilince sunulan İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 08.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02119704