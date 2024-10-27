EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2016/631 Esas

KARAR NO : 2017/417

5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2017 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ebrahim ve Zeynep oğlu, 21/03/1971 doğumlu, İRAN ülkesi vatandaşı HASSAN OMARI JENKANLOU tüm aramalara rağmen bulunamamış, 19/09/2017 tarihinden bu güne kadar Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.24.10.2024

#ilangovtr Basın no ILN02111994