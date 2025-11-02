×
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 00:00

 

İHALE İLANI
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Kat:1 Bağ.Böl.:15 (Brüt 483,95 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile önceki ihalede istekli çıkmadığı için komisyon kararıyla bedel revize edilerek 19/11/2025 Çarşamba günü Saat 11:15 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı  yapılacaktır.
SIRA
 NO		MEVKİİADA/PARSEL    M²MUHAMMEN BİRİM
/M² FİYATI		MUHAMMEN TOPLAM
 FİYATI		İHALE TARİH VE
 SAATİ
1İRFANLI MAH.2141 ADA
 3 PARSEL		 Kat:1 Bağ.Böl.:15 (483,95 m² ) Ofis/İşyeri18.587,50 ₺9.000.000,00 ₺19/11/2025
11:15
İhalenin yapılacağı yer: Düziçi Belediye Başkanlığı   
İhale Usulü:2886 Sayılı D.İ.K.45 Md. Açık Teklif Usulü   
İdarenin Adresi: Hürriyet Mah. Refik Cesur Bulvarı No:25 Düziçi/OSMANİYE  
Şartname Bedeli:300.00TL(Üç Yüz Türk Lirası)    
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- GERÇEK KİŞİLER     
a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti   
b) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi   
c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat   
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi  
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname   
f) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri   
g) Şartname alındı makbuzu     
ğ) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı   
2-TÜZEL KİŞİLER     
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
veya imza sirküleri
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi  
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname   
f) Şartname alındı makbuzu     
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı   

 

#ilangovtr Basın no ILN02325064

 