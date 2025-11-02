Güncelleme Tarihi:
İHALE İLANI
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Kat:1 Bağ.Böl.:15 (Brüt 483,95 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile önceki ihalede istekli çıkmadığı için komisyon kararıyla bedel revize edilerek 19/11/2025 Çarşamba günü Saat 11:15 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.
|SIRA
NO
|MEVKİİ
|ADA/PARSEL
|M²
|MUHAMMEN BİRİM
/M² FİYATI
|MUHAMMEN TOPLAM
FİYATI
|İHALE TARİH VE
SAATİ
|1
|İRFANLI MAH.
|2141 ADA
3 PARSEL
|Kat:1 Bağ.Böl.:15 (483,95 m² ) Ofis/İşyeri
|18.587,50 ₺
|9.000.000,00 ₺
|19/11/2025
11:15
|İhalenin yapılacağı yer: Düziçi Belediye Başkanlığı
|İhale Usulü:2886 Sayılı D.İ.K.45 Md. Açık Teklif Usulü
|İdarenin Adresi: Hürriyet Mah. Refik Cesur Bulvarı No:25 Düziçi/OSMANİYE
|Şartname Bedeli:300.00TL(Üç Yüz Türk Lirası)
|İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
|İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
|1- GERÇEK KİŞİLER
|a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
|b) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
|c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
|d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
|e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
|f) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
|g) Şartname alındı makbuzu
|ğ) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
|2-TÜZEL KİŞİLER
|a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
veya imza sirküleri
|b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
|c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
|d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
|e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
|f) Şartname alındı makbuzu
|g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
#ilangovtr Basın no ILN02325064