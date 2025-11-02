DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Kat:1 Bağ.Böl.:15 (Brüt 483,95 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile önceki ihalede istekli çıkmadığı için komisyon kararıyla bedel revize edilerek 19/11/2025 Çarşamba günü Saat 11:15 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.