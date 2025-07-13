DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Zemin Kat Bağ. Böl.:10 (Brüt 122,94 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile 30/07/2025 Çarşamba günü Saat 10:00 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.