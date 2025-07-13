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İHALE İLANI
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Zemin Kat Bağ.Böl.:9 (Brüt 122,94 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile 30/07/2025 Çarşamba günü Saat 10:00 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.
|SIRA
NO
|MEVKİİ
|ADA/PARSEL
|M²
|MUHAMMEN BİRİM
/M² FİYATI
|MUHAMMEN TOPLAM
FİYATI
|İHALE TARİH VE
SAATİ
|1
|İRFANLI MAH.
|2141 ADA
3 PARSEL
|Zemin Kat Bağ.Böl.:9 (122,94 m² ) Ofis/İşyeri
|48.750,00 ₺
|6.000.000,00 ₺
|30/07/2025
10:00
|İhalenin yapılacağı yer:Düziçi Belediye Başkanlığı
|İhale Usulü:2886 Sayılı D.İ.K.45 Md. Açık Teklif Usulü
|İdarenin Adresi:Hürriyet Mah.Refik Cesur Bulvarı No:25 Düziçi/OSMANİYE
|Şartname Bedeli:300.00 TL (Üç Yüz Türk Lirası)
|İhaleye katılmak isteyenlerin,ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
|İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
|1-GERÇEK KİŞİLER
|a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
|b) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
|c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
|d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
|e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
|f) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
|g) Şartname alındı makbuzu
|ğ) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
|2-TÜZEL KİŞİLER
|a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
veya imza sirküleri
|b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişi-
liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
|c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
|d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
|e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
|f)Şartname alındı makbuzu
|g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
#ilangovtr Basın no ILN02259969