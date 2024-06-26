DÜZELTME İLANI

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



“ESENYURT TURGUT ÖZAL STADI KORKULUK YAPILMASI İŞİ” ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası :2024/795396 1-İdarenin a) Adresi : Zuhuratbaba Mah. Mustafa Sarıçiçek Bulvarı No:34/1 Bakırköy/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası :0 (212) 588 00 62 / 0 (212) 529 00 59 c) Elektronik posta adresi :İstanbul.satinalma@gsb.gov.tr ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 14.06.2024-5137 b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : 14.06.2024 / Tünaydın ve www.hurriyet.com.tr 3-Düzeltilen [madde/maddeler ]





:İhale İlanı madde 3(a) İhale tarihi: 08.07.2024 İhale Saati: 10:00

İdari Şartnamenin 26.3. maddesi: Asgari Teminat Geçerlilik süresi: 05.10.2024

Teknik Şartnamede Proje ve Pursantaj İcmalinde değişiklik yapılmış olması sebebiyle zeyilname düzenlenmiştir.







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