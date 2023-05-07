DÜZELTME İLANI BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/439101 1- İdarenin a) Adresi : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2122956828 - 2122950113 c) Elektronik posta adresi : fenisleri@kagithane.bel.tr ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 03.05.2023 - 4856 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : GAZETE YAZIYOR - 30.04.2023 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlanın 5. maddesinde yer alan;

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme puan tablosunda Fen 223 pozu sehven yazılmış olup Fen 261 olarak düzeltilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN01825014