DÜZELTME İLANI BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

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BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2023/439101
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2122956828 - 2122950113
|c) Elektronik posta adresi
|:
|fenisleri@kagithane.bel.tr
|ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|03.05.2023 - 4856
|b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|GAZETE YAZIYOR - 30.04.2023
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İlanın 5. maddesinde yer alan;
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme puan tablosunda Fen 223 pozu sehven yazılmış olup Fen 261 olarak düzeltilmiştir.
#ilangovtr Basın no ILN01825014