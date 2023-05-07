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DÜZELTME İLANI BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DÜZELTME İLANI BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 00:00

KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası:2023/439101
1- İdarenin
a) Adresi:SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2122956828 - 2122950113
c) Elektronik posta adresi:fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:03.05.2023 - 4856
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):GAZETE YAZIYOR - 30.04.2023
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlanın 5. maddesinde yer alan;
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme puan tablosunda Fen 223 pozu sehven yazılmış olup Fen 261 olarak düzeltilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN01825014

 

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#Basın No ILN01825014#İlangovtr