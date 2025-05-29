T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ YERLERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

S.N. İlçesi Mah/Köyü Kullanım Şekli Ada Parsel Blok Kat Kapı No Yüzölçümü (m²) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı

(TL) İhale tarihi ve saati

1 Merkez Cedidiye Mahallesi İş Yeri 149 20 - 2. Kat 24 26 4.600.00 4.968.00 19.06.2025 11:00

2 Merkez Cedidiye Mahallesi İş Yeri 149 20 - 2. Kat 25 26 4.600,00 4.968,00 19.06.2025 11:05

3 Merkez Cedidiye Mahallesi İş Yeri 149 20 - 2. Kat 26 26,5 4.700,00 5.076,00 19.06.2025 11:10

4 Merkez Cedidiye Mahallesi İş Yeri 149 20 - 2. Kat 27 30 5.300,00 5.724,00 19.06.2025 11:15

5 Merkez Cedidiye Mahallesi İş Yeri 149 20 - 2. Kat 28 31,2 5.500,00 5.940,00 19.06.2025 11:20

6 Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi İş Yeri 111 42 B Zemin 42 32,33 4.500,00 4.860,00 19.06.2025 11:25

7 Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi İş Yeri 111 42 B Zemin 43 33,57 4.500,00 4.860,00 19.06.2025 11:30

8 Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi İş Yeri 111 42 B Zemin 44 32,33 4.500,00 4.860,00 19.06.2025 11:35

9 Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi İş Yeri 111 42 C Zemin 72 31,48 4.500,00 4.860,00 19.06.2025 11:40

10 Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi İş Yeri 111 42 C Zemin 78 31,12 4.500,00 4.860,00 19.06.2025 11:45

11 Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi İş Yeri 111 42 C 1. Kat 156 32,29 4.000,00 4.320,00 19.06.2025 11:50

12 Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi İş Yeri 111 42 C 1. Kat 157 31,29 4.000,00 4.320,00 19.06.2025 11:55

13 Merkez Çamlıevler Mahallesi İş Yeri 113 1 - Üst Zemin 32 29,9 3.000,00 3.240,00 19.06.2025 12:00

14 Merkez Güzelbahçe Mahallesi İş Yeri 147 1 A Zemin 9 34,97 3.000,00 3.240,00 19.06.2025 12:05

15 Akçakoca Osmaniye Mahallesi Kafe - Restoran - Gastronomi Tesisi

(Tamamı alkolsüz olmak üzere) 109 13 - - 19 300 90.000,00 162.000,00 19.06.2025 12:20

16 Akçakoca Osmaniye Mahallesi Kafe - Restoran - Gastronomi Tesisi

(Tamamı alkolsüz olmak üzere) 109 15 - - 27 419,73 126.000,00 226.800,00 19.06.2025 12:25

17 Akçakoca Osmaniye Mahallesi Kafe - Restoran - Gastronomi Tesisi

(Tamamı alkolsüz olmak üzere) 109 15 - - 29 420 126.000,00 226.800,00 19.06.2025 12:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen iş yerlerinin (1-14 sıra numaralı olan iş yerlerinin 3 yıl, 15-17 sıra numaralı iş yerinin ise 5 yıl süreli olarak) kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte T.C. Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

a) Gerçek Kişilerde; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir. Nakit yatırılması halinde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılacaktır.),

b) Kimlik Fotokopisi (Aslının ibrazı gerekmektedir),

c) Yasal Yerleşim Belgesi (İkametgah),

ç) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (Aslının ibrazı gerekmektedir),

d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınan şartname (Her sayfası imzalı olacak şekilde) e) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak olan İdareye Borcu Yoktur teyit yazısı.

f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde; Yukarıda adı geçen belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl (2025) içinden alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin; kamu tüzel kişilerinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin; ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ortak girişim beyannamesi verilmesi halinde her bir ortak için uygunluğuna göre bu fıkrada belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.)

g) Teklif dosyasının 18/06/2025 tarih ve 17:30 saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.(Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle İdare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.)

3- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

4- Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi,

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde T.C. Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 500,00 TL ücret karşılığı temin edilebilir. (Kamu kurum ve kuruluşlarından dosya ücreti alınmayacaktır.)

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu taşınmazlar hakkında http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ihale-ilanlari internet adresinden bilgi alınabilir.