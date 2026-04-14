DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2025/21775 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21775 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Özellikleri: Düzce İl, Kaynaşlı İlçe, ŞİMŞİR Mahalle/Köy, ÇİRÇİRÖNÜ Mevkii, 109 Ada, 25 Parsel, Tapu Kütüğünde 652,46m² yüzölçümü ve Tarla vasfı ile kayıtlıdır. Taşınmazın Tapu Kaydı üzerinde taşınmazın bedelini etkileyebilecek mahiyette herhangibir şerh, beyan, irtifak vb ibare bulunmamaktadır.

- Taşınmazın Üzerindeki Muhdesatların Özellikleri ve Bedelleri :Keşif günü mahalinde yapılan inceleme neticesinde taşınmaz üzerinde zemin + 2 kat olmak üzere 3 katlı yapı bulunmaktadır. Yapı betonerme tarzda inşa edilmiş, dış vephesi sıvalı ve boyalı olan yapı bulunmaktadır.

Adresi : Şimşir Köyü, Çirçirönü Mevkiii, 109 Ada 25 Parsel, Kaynaşlı / DÜZCE

Yüzölçümü : 652,46 m2

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 7.457.424,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:47

30/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02448289