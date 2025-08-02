DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2020/484 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/484 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce İli Gölyaka İlçesi Yunusefendi Köyü Büyükdüz Mevkii 139 Ada 9 Parsel sayılı 15.387,14 m² yüzölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

İmar Durumu: Taşınmazın onaylı imar planında (Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı) bulunmadığı, köy yerleşik alanı sınırlarının içerisinde kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 7.083.350,48 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:06

29/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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