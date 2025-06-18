DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2025/253 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/253 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

ORTAK İMAR PLANI :Onaylı imar planında (Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı) bulunmadığı köy yerleşik alanı sınırlarının dışında kaldığı bildirilmiştir.

ORTAK KDV Oranı : %10

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Merkez İlçesi Çayırtarla Köyü Mezarlık Altı Mevkii 130 Ada 7 Parsel sayılı 4.010,04 m² yüzölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmazın tam hissesi.

Kıymeti : 2.275.617,50 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Merkez İlçesi Çayırtarla Köyü Mezarlık Altı Mevkii 130 Ada 57 Parsel sayılı 2.868,91 m² yüzölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmazın tam hissesi.

Kıymeti : 1.628.049,05 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 11:14

16/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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