DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2024/9804 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9804 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, GÜLDERE Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 196 Ada, 12 Parsel,tapu kaydında İki katlı betonarme ahır vebahçesi olarak görülmektedir. İnceleme sonucu taşınmazın Arazi vasfında olduğu görüldü. Taşınmazın içerisinde 3 adet yapının bulunduğu ve geriye kalan kısmının bahçe olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın yüzölçümü 1370,44 m² dir. Geometrik olarak çokgen şekilde bir parseldir. Köy yerleşik alanı içerisinde yer almaktadır.

Adresi : Güldere Köyü, Köyiçi Mevkii, 196 Ada, 12 Parsel Sayılı Taşınmaz Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 1.370,44 m2

İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 2.953.802,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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