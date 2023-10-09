DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi ve nitelikleri aşağıdaki listede belirtilen 5 adet taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 24 Ekim 2023 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

5Adet Arsa Satış Listesi

NO MAHALLE ADA PARSEL M2 CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI İHALE SAATİ 1 NALBANTOĞLU 2414 9 1306.57

ARSA ₺4,246,352.50 ₺127,390.58 16:00 2 BEYCİLER 726 17 1277.03

ARSA ₺3,575,684.00 ₺107,270,52 16:15 3 BEYCİLER 727 16 1344.05

ARSA ₺4,412,516.15 ₺132,375.48 16:30 4 BEYCİLER 728 11 780.18 ARSA ₺2,535,585.00 ₺76,067.55

16:45 5 BESLANBEY 1591 23 2751.16 ARSA

₺18,799,584.16



₺563,987.52



17:00



İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

* İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirasi) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.



Dr. Faruk ÖZLÜ

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın no ILN01896421