DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi ve nitelikleri aşağıdaki listede belirtilen 9 adet taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 23 Aralık 2025 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Konuralp Merkez Binası Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

9 Adet Arsa Satış Listesi

NO MAHALLE ADA PARSEL M2 CİNSİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI İHALE SAATİ 1 BESLANBEY 125 6 2,047.70 ARSA ₺22 525 000.00 ₺675 750.00 13:30 2 BESLANBEY 120 4 2,260.34 ARSA ₺24 864 000.00 ₺745 920.00 13:50 3 BESLANBEY 118 6 1,776.28 ARSA ₺19 540 000.00 ₺586 200.00 14:10 4 BESLANBEY 102 4 904,51 ARSA ₺9 950 000.00 ₺298 500.00 14:30 5 BESLANBEY 122 2 1,851.89 ARSA ₺20 371 000.00 ₺611 130.00 14:50 6 SARAYYERİ 3179 8 762,87 ARSA ₺4 959 000.00 ₺148 770.00 15:10 7 AZMİMİLLİ 157 322 583,68 ARSA ₺5 254 000.00 ₺157 620.00 15:30 8 BEYCİLER 727 18 944,05 ARSA ₺7 080 000.00 ₺212 400.00 15:50 9 KİRAZLI 3713 22 11677,06 ARSA ₺70 062 360.00 ₺2 101 870.80 16:10

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

*İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

*Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

*İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

*2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektuplarının verilmesi.

*İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü istekli oldukları parselin satış saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

*İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1000 TL (BinTürklirasi) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.

Hasan GÜNDEN

Başkan a.

Belediye Başkan

Yardımcısı

#ilangovtr Basın no ILN02336720