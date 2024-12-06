T.C.

DÜZCE

2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/223

İLAN

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : AV. MİNE GÜLTEPE

DAVALI : HÜSEYİN İNAN

Davacı vekili tarafından davalı Hüseyin İnan aleyhine açılan Kamulaştırma Davası nedeniyle;

Davacı tarafça Düzce İli Merkez İlçesi Bahçe köyünde bulunan 103 ada 155 parsel sayılı taşınmazın davalının hissesine düşen kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın idare adına tesciline ve yol olarak tapudan terkinine karar verilmesi talepli dava açıldığı, yapılan keşif sonrasında bilirkişi heyeti tarafından 20/11/2024 tarihli bilirkişi raporu ile taşınmazın davalının hissesine düşen değerinin 191.346,76 TL olduğu, davalı 15737199002 T.C Kimlik numaralı Ali ve Hacer oğlu 01/01/1949 doğumlu Hüseyin İnan'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından dava dilekçesinin, duruşma gününün ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olduğu anlaşılmakla;

İş bu dava dilekçesine karşı HMK'nun 122/1 maddesine göre iki hafta içinde 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verilebileceği hususu ve duruşma günü 11/03/2025 günü saat 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği, Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı Hüseyin İnan'a ihtar ve tebliğ olunur.

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