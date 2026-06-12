DÜZCE 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DÜZCE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



Sayı: 2022/551 Esas

İLANEN TEBLİĞ Davacı DUYGU ÇABUK HAWSAWI tarafından Davalı KHALED ADAM Z HAWSAWI, Adam Zakaria Abdelmomen HAWSAWİ ve Rugaya İdris İbrahim Hasan ALHAWSAWİ oğlu 25/04/1979 Mekke doğumlu adresi meçhul aleyhine 24/06/2022 tarihinde TMK 166/1 maddesine dayalı olarak tarafların boşanmalarını, 7.500,00 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile yoksulluk nafakasının ÜFE oranında arttırılmasını, müvekkili lehine 1.000,000'ar TL maddi/manevi tazminata hükmedilmesini ve davalıdan dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tahsiline ve davacıya verilmesini talep ile dava etmiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren 6100 sayılı HMK'nın 121,122,126, 128,129, 129,131 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize ibraz etmeniz gerektiği hususu ve Davalının HMK 139. Maddesi uyarınca 15/09/2026 günü saat 13:50'de ön inceleme duruşması için mahkememizde hazır bulunması, HMK 147, 140/5 maddeleri gereğince "Tensip zaptı, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma tarihini bildirir ara kararın Davalı KHALED ADAM Z HAWSAWI'a iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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