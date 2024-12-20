T.C.

DÜZCE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/47 Tereke

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Müteveffa Mehmet ÇİFCİ'ın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.20/11/2024 İLGİLİ KİŞİ : MEHMET ÇİFCİ - 27299443752 Karaca Mah. Karanfil Sk. No:4 İç Kapı No:2Düzce Merkez/ Düzce Düzce Merkez/ DÜZCESİVAS ili, GÜRÜN ilçesi, MAHKENLİ mah/köy, 9 Cilt, 2 Aile sıra no, 295 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve KIYMET oğlu/kızı, 18/10/1990 dogumlu,

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