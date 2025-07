DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/53 Esas

KARAR NO : 2025/81 Karar

DOSYA NO : 2024/152 Esas

KARAR NO : 2025/479 Karar

Enver ve Leyla oğlu 16/12/1983 doğumlu sanık Serkan VEREP hakkında Mahkememizin 2024/53 Esas 2025/81 karar sayılı23/01/2025 tarihli ilamı ile, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dolayı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ve yine Mahkememiz 2024/152 Esas 2025/479 Karar sayılı 08/05/2025 tarihli ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 2 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, yukarıda dosya numaraları yazılı gerekçeli kararlar ve 2024/152 Esas 2025/479 Karar sayılı dosyada katılan Olcay YILDIZTEKİN vekilinin28/06/2025 tarihli İstinaf talebi dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerindeki gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememiz kararına karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yoluna başvurabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.18/07/2025

#ilangovtr Basın no ILN02263839