T.C. DÜZCE 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/178 Esas -2025/221 Karar

Davacı AZRA SU ABBASOĞLU'na velayeten SEDA TAVACIOĞLU tarafından Davalı TUNA ABBASOĞLU aleyhine açılan Nafakanın Artırımı davasında kendisine tebligat yapılamayan davalı TUNA ABBASOĞLU'na gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

DAVANIN KABULÜNE, İstanbul Anadolu 7. Aile Mahkemesi'nin 2013/209 Esas, 2013/177 Karar ve 11/04/2013 tarihli ilamı ile velayeti davacı kadına bırakılan tarafların müşterek çocuğu 72001154426 TC Kimlik Numaralı, 09/07/2012 doğumlu AZRA SU lehine hükmedilen aylık 300,00 TL iştirak nafakasının, iş bu dava tarihi olan 27/02/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve tahsilde tekerrüre sebep olmayacak şekilde aylık 4.000,00 TL'ye yükseltilmesine, nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasına, ilk artırmaya iş bu karar tarihinden bir yıl sonra başlanılmasına, Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, kabul edilen bir yıllık toplam nafaka artırım bedeli olan 44.400,00 TL nafaka miktarı üzerinden alınması gerekli615,40 TL peşin nispi harç ve başlangıçta alınmayan 179,90 TL başvuru harcının toplamı olan 795,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, kamu tarafından yapılan 6.053,00 TL yargılama giderinin (5.712,00 TL ilanen tebligat gideri, 341,00 TL tebligat gideri) davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, kabul edilen yıllık toplam nafaka artırım miktarı üzerinden karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan A.A.Ü.T 13/1. Madde uyarınca hesaplanan 30.000,00 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.11/03/2025

