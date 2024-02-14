DUYURU

T.C.

GAZİANTEP 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı ABDULLAH KARAYILAN ile Davalı MALİYE HAZİNESİ,GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Tokdemir mah., 129 ada, 347 parselin kadastro harici bırakılan alanın TMK m. 713 ve ilgili diğer kanunlarda aranan koşulları oluştuğu bu sebeple tapuda davacı adına tescili talep edilmektedir.

Bu taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanların duyuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/369 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01984076