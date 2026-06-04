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DURSUNBEY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

DURSUNBEY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 00:00

Örnek No:55*

T.C.
DURSUNBEY 
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

SATIŞ NO : 2024/8

HİSSEDAR : NURAY RAZİYE ŞENÖZÜ YALGIN - 26368290242 T.C. Kimlik Numaralı.

Satış isteyenler Vekili tarafından hissedarı olduğunuz aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların ortaklığın satış yolu ile giderilmesi talebi ile ilgili olarak;

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda belirtilen tebliğ usullerinden hiç biri ile tarafınıza ulaşılamamıştır. Bu nedenle tebliğin, yurtdışı ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilanen tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tarafınıza satış ilanlarının tebliğ edilmiş olduğu memurluğumuzca kabul edilecektir.

Tebliğ Tarihinden İtibaren 15 Gün İçerisinde Dursunbey Sulh Hukuk Mahkemesine İtiraz Edebileceğiniz Hususuİhtar veilanen tebliğ olunur.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Bozyokuş Mah. 135 Ada, 21 Parsel
Adresi : Bozyokuş Mah. Dursunbey/Balıkesir
Yüzölçümü : 1.086,08 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 948.864,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Mollaoğlu Mah.183 Ada, 23 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Mollaoğlu Mah. Dursunbey Balıkesir
Yüzölçümü : 93,32 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 970.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:04
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Bozyokuş Mah. 148 Ada, 60 Parsel
Adresi : Bozyokuş Mah. Dursunbey/Balıkesir
Yüzölçümü : 1.535,91 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.229.528,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:05

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Bozyokuş Mah. 148 Ada, 59 Parsel
Adresi : Bozyokuş Mahallesi Dursunbey Balıkesir
Yüzölçümü : 1.603,74 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.287.992,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:32
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:32

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Çakmak Mah. 358 Ada, 34 Parsel
Adresi : Çakmak Mah. Dursunbey/Balıkesir
Yüzölçümü : 1.853,16 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.494.528,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:32
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:32

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02480078

 