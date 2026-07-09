DÖRTYOL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DÖRTYOL

İCRA DAİRESİ

2025/1011 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1011 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Dörtyol İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, vanisçınarı Mevkii, 0 Ada, 182 Parsel, 1/2 hisseli 17.200,00 m2 yüzölçümlü narenciye bahçesi vasıflı taşınmaz Bilirkişi raporuna göre : Taşınmazın Özellikleri :Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 182 parselde bulunan taşınmaz Adana-İskenderun otoyolu üzerinde bulunmaktadır. Ana yola cephelidir. Dörtyoldan Erzin istikametine gidildiğinde Dörtyol merkezden yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çevresinde benzer nitelikte bahçeler bulunmaktadır. Taşınmaz kapama narenciye bahçesi olup, verimli toprağa sahiptir ve bahçe damla sulama ile sulanmaktadır ve bakımlıdır. Üzerindeki ağaçlar 3x3 mt aralıklarla ekili, yaklaşık 20-25 yıllıktır. Bahçe topografik olarak düzdür ve dikdörtgen geometrik formuna sahiptir. Bahçe 17.200,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır ancak belediye tarafından imar planı dışında kalan alanda yer aldığı belirtilmiştir.

Sonuç ve Kanaat :Yukarıda etraflıca izah edilen : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeşilköy Mahallesi 182 nolu parselde bulunan narenciye bahçesi vasfındaki taşınmaz 17.200,00 m2 yüzölçümünde olup, taşınmazın 1/2 oranında hissesi Borçlu adına kayıtlıdır.

Arsa Değeri : Değerlemeye konu gayrimenkulün değer takdirinde; bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, üzerindeki ağaçların yaşı, verimliliği, toprak kalitesi, bakımlılığı, yüzölçümü ve imarlı olması da göz önünde bulundurulduğunda halihazır durumu dikkate alındığında bahçe m2 birim fiyatının 5.000,00 TL/m2 olduğu kanaatine varılmıştır.

Arsa (Bahçe) Değeri : 5.000,00 TL/m2 x 17.200,00 m2 = 86.000.000,00 TL

Borçlunun 1/2 hissesine düşen miktar 43.000.000,00 TL 'dir.

Adresi : Hatay İli Dörtyol İllçesi Yeşilköy Mahallesi 182 Nolu Parsel; Yeşilköy Mah. Adana İskenderun Yolu Üzeri Yavuz Selim Hürriyet Cad. Arasındaki Bahçe Dörtyol / HATAY

Yüzölçümü : 17.200 m2

İmar Durumu: Belediye'den gelen cevabı yazıda :"1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı kapsamında değildir. Tarım alanıdır. Ruhsat ve yapı kullanım izni bulunmamaktadır. Yeşilköy Mahallesi 182 parsel sayılı taşınmazın emlak vergisine esas 2025 yılı m2 arsa vergi değeri 1.526,97 TL 'dir .

Kıymeti : 43.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan : Yeniyurt Belediyesi sınırları içindedir. 11/08/2005 Tesis Tar.ve 3052 yev.

Beyan : 2565 sayılı kanunun 28. maddesi gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır. 05/10/2018 Tesis Tar. Ve 7089 yev.

Beyan : Diğer : (konusu :-Bu parsel büyük ova koruma alanıdır) Tarih: 06/11/2018 sayı -3162402 Hatay İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü lehtar/lar 08/11/2018 Tesis Tar. 7937 yev.

Beyan : (Konusu : Parsel Büyük Ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alınları içerisinde kalınmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz

.) Tarih10/03/2023 Sayı : E 58125898-230.99-8817180 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Lehtar/lar 30/05/2023 Tesis Tar. 5663 yev.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 11:10

07/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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