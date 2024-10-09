T.C.

DÖRTYOL

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

07/08/2024

Sayı: 2024/171 Esas

Konu: Basın İlan Kurumu

DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.



Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi,



30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Halk Bankası'na yatırılacaktır.



Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2024/171 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 05.12.2024 günü saat 09:50'de yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.)



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Kuzuculu Mahallesi 1360 Ada 3 parsel.



MALİK : Ali Öz, Arif Öz, Ayfer Eroğlu, Ayten Sağlam, Binnaz Memili, Emine Uğuz, Erkan Yılmazer, Fatma Ayhan, Fatma Öz, Fatma Yayla, Feride Öz, Günay Sağlam, Hacer Kıymacı, Hanife Bektaş, Hanife Işık, Hanife Sivik, Hatice Güzel, Hülya Yurdakul, Hüseyin Öz, İshak Öz, İsmet Öz, Kemal Özgen, Mehmet Öz, Mehmet Öz, Mercan Özgen, Mustafa Öz, Mustafa Öz, Necla Şahin, Nurdan Edik, Pınar Özgen, Selma Yıldız, Sultan Ersolak, Sultan Özcan, Süleyman Özgen, Şaziye Gök, Tuncay Güllüce, Zafer Öz

#ilangovtr Basın no ILN02100575