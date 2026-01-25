×
DOĞUBAYAZIT AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 00:00

T.C.
DOĞUBAYAZIT
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2025/91 Esas - 2025/396

Davacı : K.H.
Mağdurlar : HÜSEYİN NİZAMEDDİN - Gıyasettin ve Merver oğlu, 01/01/1997 Afganistan
Suç : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
Suç Tarihi : 14/09/2020
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT
Karar Tarihi : 23/12/2025 Yukarıda açık kimliği yazılı olan suçun mağdurunun sabit ikameti olmadığı anlaşıldığından dosyada bulunan sanıklar Ferhat Sarıhan, Ahmet Cete, Ali Cete ve Şemsettin Enes'in mağdur Hüseyin NİZAMEDDİN'e karşı "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz kalemine müracaatla veyahut en yakın ön büroya başvurarak zabıt kâtibine beyanla düzenlenecek tutanak veya dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinâf başvurusunda bulunabileceklerine ilişkin verilen karar ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02387692