DOĞUBAYAZIT AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

DOĞUBAYAZIT

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2025/228 Esas - 2025/223

MÜŞTEKİ : SHAHIN AZAMI IMECHEH - Moh*** ve Ah** oğlu, 1992 ARB** doğumlu, İran uyruklu.

SANIK : ERKAN AKINCI

SUÇ/SUÇ TARİHİ/SUÇ YERİ : Kasten Yaralama / 24/03/2016 / Ağrı/Doğubayazıt

KARAR TARİHİ : 09/09/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında müşteki Shahın Azamı IMECHEH'e yönelik gece vakti silahla yağma suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup hükmün ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek ya da gönderilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02305541