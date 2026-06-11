DOĞUBAYAZIT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

DOĞUBAYAZIT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS SAYISI: 2024/294

İLAN

Davalı 22522182880 TC Kimlik numaralı AĞRI ili, DOĞUBAYAZIT ilçesi, İNCESU mah/ köy, 39 Cilt, 29 hane no nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve DARÇIN oğlu, 01/01/1990 doğumlu BURHAN ÖRS tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptı ve bilirkişi raporu tebliğ edilememiştir.

Dava dilekçesinde; 1-Davalılara ait; Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 102 ada 98 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 9.68 m2'lik kısmının mülkiyet hakkı bedelinin TESPİTİNE, Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 102 ada 98 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 497.06 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin TESPİTİNE, 2-Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 102 ada 98 Parsel No'da kayıtlı taşınmaz üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 9.68 m2 mülkiyet hakkının takyidatsız olarak TESCİLİNE, Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 102 ada 98 Parsel No'da kayıtlı taşınmaz üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 497.06 m2 daimi irtifak hakkının takyidatsız olarak TESCİLİNE karar verilmesi talep etmiştir.

Fen bilirkişi ve Elektrik bilirkişinin 27.07.2025tarihli raporunda; Dava konusu Ağrı ili Doğubayazıt İlçesi İncesu Köyü 102 ada 98 no'lu parselde 2 adet pilon bulunduğu ve pilonların kapsadığı alanın 9,68 m² olduğu, irtifak alanın ise 497,06 m²olduğu bildirilmiştir.

Ziraat Bilirkişi ve Gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi 02.08.2025 tarihli raporunda; Dava konusu taşınmazların değerleri tespit edilirken; taşınmazların cins ve nevi ile olduğu gibi kullanım durumu, toprak yapısı ve topoğrafik özelliği, köy ile çevre yerleşim ve ulaşım merkezlerine olan yakınlık ve uzaklık durumu gibi özellikler göz önünde bulundurularak gelirlerin kapitalizasyonu metoduna göre tespit yapılmış, sonuç olarak 102 ada 98 parsel sayılı taşınmazda mütevefa Mustafa Örs'ün hissesine düşen tutarın 6.263,27 TL olduğu, müteveffa Mustafa Örs'ün mirasçılardan Burhan Örs'ün hissesine 391,45 TL kamulaştırma bedeli olduğu bildirilmiştir.

‘‘HMK'nun 122/1. fıkrası uyarınca, dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmemeniz halinde HMK'nun 128/1. fıkrası uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıların tamamını inkar etmiş sayılacağınız’’ ihtar olunur.

Duruşma günü 16/09/2026 günü saat 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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