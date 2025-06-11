DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DOĞANŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2018/298 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememiz görülen tapu iptali ve tescil davası nedeniyle dava konusu Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Beldesi, Gedikağzı Mahallesine ait fen bilirkişi raporunda belirtilen A,B,C,D harfleri ile gösterilen yerler hakkında TMK 713/4 Maddesi uyarınca ilandır.

Davacılar Adı Soyadı: Davalılar / Dahili Davalılar Adı Soyadı: Dava:

ALİ COŞKUN Doğanşehir Belediye Başkanlığı Tapu İptali ve Tescil

HÜSEYİN COŞKUN Doğanşehir Hazinesi

Malatya Hazine İdaresi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında davacılar adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgi ve alakası olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2018/298 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur. 04/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02240079