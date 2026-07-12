DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1- İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 3 (Üç) yıl proje-inşaat yapım süresi olmak üzere toplam 30 (otuz) yıl olması,

2- Yer teslim tarihinden itibaren;

- 1. yıl aylık 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) ve ihaledeki artış oranının % (yüzde) olarak eklenmesi

- 2. ve 3. yıl aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (tüketici fiyat endeksi) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılarak belirlenmesi,

- 4. yıl aylık 300.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) olarak belirlenen kira bedeline ihaledeki artış oranının % (yüzde) olarak eklenmesi ve inşaat süresi olan 3 yıl dikkate alınarak her yıl için “300.000,00 TL (ÜçyüzBinTürkLirası) + ihaledeki artış oranının (%) olarak eklenmesi+ önceki her yılın TÜFE artışı” kira alınması, (Artışa esas TÜFE oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır)

- 5. yıldan 16. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim % (yüzde) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 17. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

- 18. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,