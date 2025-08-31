DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO : 2022/584

KARAR NO : 2025/410

Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan istinaf incelemesi sonucunda;

DAVALI : BASRİ TUNÇ -23633003842-T.C Kimlik numaralı

Davalı adına çıkartılan tebligatın kardeşi tarafından vefat ettiğinden bahisle iade edildiği, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, yukarıda kimlik bilgisi yazılı olan BASRİ TUNÇ'a 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Ve devam maddeleri uyarınca Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 06/03/2025 Tarih, 2022/584 Esas, 2025/410 Karar sayılı istinaf kararının ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin İstinaf Karar Özeti : Yerel mahkemece verilen karara karşı davacı idarenin istinaf yoluna başvurması üzerine Dairemizce "Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/07/2021 tarihli, 2020/39 Esas 2021/546 Karar sayılı KARARININ KALDIRILMASINA, düzelterek yeniden esas hakkında hüküm tesisine,

a) Davanın KABULÜ ile, Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Güneşli Köyü, 101 ada 167 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesine düşen mülkiyet kamulaştırma bedelinin 80.667,06 TL olduğunun tespitine, tapu kaydındaki ipotek, haciz ve diğer şerhlerin bedele yansıtılmasına,

b)Dava konusu Batman ili, Hasankeyf İlçesi, Güneşli Köyü, 101 ada, 167 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının davalıların tapu kaydındaki veya veraset ilamındaki hisseleri oranında iptali ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya TESCİLİNE ve baraj gölü sahası içerisinde kalması sebebiyle 3402 sayılı Kanun md. 16/C uyarınca tapudan TERKİNİNE, bu hususta Tapu Müdürlüğüne yazı yazılmasına, Yargıtay'a temyiz yasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir."

7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 31 devam maddeleri uyarınca son ilan tarihinden itibaren7 gün sonra iş bu ilanın adı geçene (BASRİ TUNÇ) tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal süreci içinde karara karşı yukarıda belirtilen yasa yollarına başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davalı yönünden kesinleşeceği yada diğer işlemlerin yapılmasına devam edileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 01/07/2025

