DİYARBAKIR 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

DİYARBAKIR

7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/119 ESAS

DAVALI : GÖKHAN BUYRUK - 23932417944

Davacı tarafından aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde, davalının mernis adresine yapılan tebligatların binanın yıkılmış olduğu gerekçesi ile iade döndüğü, bu sebeple TK 21/2 maddesine göre de tebliğ yapılamadığı, kolluk tarafından yurtdışı adresinin de bulunamadığı anlaşılmış olduğundan Mahkememizce Tensip Zaptının, Sosyal inceleme raporunun ve son duruşma tutanığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat tamamlanmış olup sözlü yargılama ve hüküm için belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu tebligat yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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