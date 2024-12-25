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DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 00:00

T.C.DİYARBAKIR6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Sayı : 2023/90 Esas

Davacı, MEHMET CAN DEMİR ile Davalı, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu "Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Kayapınar Mahallesi 197 ada 7 numaralı parsel batısında yer alan ve 25003/1numaralı parsel, güneyinde de 195/10 numaralı ile çevrili olan yaklaşık 2 dönümlük yer" ile ilgili davacı Mehmet Can DEMİR tarafından davalı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kayapınar Belediye Başkanlığı aleyhine olağan üstü zaman aşımı zilyetliğine dayalı Tapu İptali ve Tescili davası açılmış olduğundan, taşınmaz üzerinde hak iddia edenin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazlarını mahkememizin 2023/90 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bildirmeleri TMK'nın 713/1. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02146222