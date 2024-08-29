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DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 00:00

 

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/857 Esas

19/09/2023

Aşağıda açık kimliği bulunan ve 05/09/2006 tarihinden beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/09/2023 

GAİP

TC KİMLİK NO: 39172181002
ADI SOYADI: RECAİ GİDİCİ
BABA ADI: MEHMET HANİFİ
ANA ADI: ZÜBEYDE
DOĞUM TARİHİ: 01/05/1988
DOĞUM YERİ: SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ: Fatih Mah. 138. Sk. No:8 İç Kapı No:4 Bağlar / DİYARBAKIR

#ilangovtr Basın no ILN01992794