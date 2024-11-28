DİYARBAKIR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİYARBAKIR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/88 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Dava konusu; Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Özdemir Mah.



ADA NO : 177 ada Ada (Yeni 20038 Ada)



PARSEL NO : 15 Parsel (Yeni6 Parsel)



MALİKLERİNADI VE SOYADI : AYŞE ALKAN, BERAT ALKAN, CAHİT ALKAN, GURBET DALA, ĞEFUR ALKAN, KEZİBAN ALKAN, NURETTİN ALKAN, SİNAN ALKAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı malların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI tarafından; Mahkememizin 2024/88 Esas sırasına kayıtlı dava ikame edilmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda ve maddi hatalara karşı Adli Yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI adına tespit edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Vakıfbank Diyarbakır Şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu ve duruşmasının 28/01/2025 günü saat 14:05'e bırakıldığı İLAN ve davalı NURETTİN ALKAN'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı NURETTİN ALKAN hakkında: "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu ilanen tebliğ olunur. 26/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02130354