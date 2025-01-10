DİYARBAKIR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİYARBAKIR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/50 Esas

DAVALILAR :

NECLE ECER

HÜSEYİN TÜMÜR

ÜMİT UYGAR

VEDAT ABA

DAVUT ABA

GHALIA ABA

Davalı Ahmet ABA'ya ait dava konusu Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Özdemir Mahallesi sınırları içinde bulunan 668 ada 8 parsel nolu taşınmazın Kamulaştırma Kararında yer aldığı, söz konusu taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında tevhid/ifraz işlemi görerek Özdemir Mahallesi 20074 ada 1 parsel nolu taşınmaza ve diğer taşınmazlara gittiği, dava konusu taşınmazın Acele kamulaştırma davası için Diyarbakır 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/24 Değişik İş esasında dava açıldığı, taşınmaz maliki ile uzlaşma sağlanamadığından dolayı kamulaştırma işleminin satın alma usulü ile gerçekleştirilemediği, davacı kurum tarafından yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıya ait kimlik bilgileri vb. şeylere ulaşılamadığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalı adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile hazine adına varsa her türlü haciz, ipotek vb.şerhlerden ari olarak Hazine adına tescili talebine ilişkin açılan işbu davada; dahili davalılar Necle Ecer, Hüseyin Tümür, Ümit Uygar, Vedat Aba, Davut Aba ve Ghalıa Aba'ya çıkartılan tebligat tebliğ edilemediğinden; adı geçen dahili davalılara dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, duruşma tutanağının tebliğ olunarak,"HMK 122 maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafına tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verileceği, duruşma günü 07/05/2025 günü saat: 09:00'da bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde H.M.K.'nun 144 ve 147maddesi uyarınca yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususunu bilmeleri dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02154303