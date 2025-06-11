DİYARBAKIR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. DİYARBAKIR 12. ASLİYE HUKUK BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/18 Esas

DAVALI : SEYFETTİN KARATAŞ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi, Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi ek raporu ekli duruşma gününü bildiri davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi heyeti tarafından sunulan 23/02/2024 tarihli bilirkişi ek raporunda;

"Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Güzelköy mahallesi sınırlarında bulunan 101/8, 103/3, 106/1, 106/2, 120/5 ve 258 nolu parseller ile ilgili olarak tarımsal faaliyette bulunulduğu, arazilerin toprak yapısından tarımsal mekanizasyona uygun, hububat ve endüstri tarımına uygun taşınmazlar olduğu ve birbirinin devamı niteliğinde olup aynı toprak tekstür ve strüktürüne sahip olduğu" belirtilmiş olup söz konusu raporun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/09/2025 günü saat: 09:13'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu bilirkişi ek raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02239937