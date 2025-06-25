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DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 00:00

T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

22/06/2023

Sayı : 2023/1357 Esas 

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen EDİP BORA hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/06/2023 

GAİP 

TC KİMLİK NO : 24169670218
ADI SOYADI : EDİP BORA
BABA ADI : SAİT
ANA ADI : HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ : 19/02/1973
DOĞUM YERİ : LİCE
İKAMETGAH ADRESİ : 5 Nisan Mah. 787/1. Sk. No:2 İç Kapı No:3 Bağlar / DİYARBAKIR

 

#ilangovtr Basın no ILN02145721

 