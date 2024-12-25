DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
22/06/2023
Sayı : 2023/1357 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen EDİP BORA hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/06/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 24169670218
ADI SOYADI : EDİP BORA
BABA ADI : SAİT
ANA ADI : HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ : 19/02/1973
DOĞUM YERİ : LİCE
İKAMETGAH ADRESİ : 5 Nisan Mah. 787/1. Sk. No:2 İç Kapı No:3 Bağlar / DİYARBAKIR
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