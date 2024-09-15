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DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 00:00

 

T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

16/06/2023

Sayı : 2022/2473 Esas 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve Gaipliğine karar verilen MURAT AYTİN Gaipliği hakkında bilgisi olanlarınaltı ay içindehaber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP 

TC KİMLİK NO : 29209502122
ADI SOYADI : MURAT AYTİN
BABA ADI : SALAHATTİN
ANA ADI : NEZİRE
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1975
DOĞUM YERİ : LİCE
İKAMETGAH ADRESİ : Mezopotamya Mah. 310. Sk. No:1D İç Kapı No:1 Kayapınar / DİYARBAKIR

#ilangovtr Basın no ILN02001797