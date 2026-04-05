T.C.

DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAİRE/KONUT SATIŞ İHALESİ İLANI

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel Numarası, Yüz ölçümü, ile Muamman Bedeli yazılı olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 Maddesi (a) Bendi 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif (arttırma suretiyle) ve 45. Maddesi Açık teklif usulü ile satış işlemi yapılacaktır.

2-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

3-) İhale 29.04.2026 tarihinde Saat 14:00’da Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-) Satılacak yerin, Adres, Mevkii, Kapı Numarası, Kullanım Alanı, Cinsi, tahmin edilen bedeli, Geçici Teminat miktarı aşağıda belirlenmiştir.

SATILIK TAŞINMAZ DAİRE (KONUT) Sıra No İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ ADRESİ ADA PARSEL M² CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KURUÇEŞME MAHALLESİ AHMET ADNAN SAYGUN CADDESİ YEŞİM APARTMANI 1 KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:9 (61/9) 1703/25 145 DAİRE(KONUT) 20.750.000,00 622.500,00 14:00

5-) Satış ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilenler bu ihaleye katılamaz.

6-) İhaleye çıkarılan Taşınmaza ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir ve 4.000,00TL bedele satın alınabilir.

7-) İhaleye kişiler bizzat katılabilir. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noter Vekâletnamesi ile girebileceklerdir.

8-) İhaleye katılacak olanlar, Taşınmazların ihalesine ait geçici teminat ve güvence bedellerini, ihale tarihi olan 29.04.2026 Çarşamba günü Saat: 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilecek ihale zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacak olanların Geçici teminat ve güvence bedeli tutarlarını mutlaka yatırmaları gerekmektedir.

9-) Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı talepte bulunamaz.

10-) Satıştan dolayı oluşan resmi ödemeler sözleşme vb. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

11-) İhale Komisyonu(Encümen)gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin Onay’ına takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12-) İş bu ihale ilan metni genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



Cihan Deniz AKBAŞ

Belediye Başkanı

