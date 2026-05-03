DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(Kamulaştırma İlanı)
ESAS NUMARASI :2025/233...-...2025/427
Aşağıda mahkememizin dosya esas numaraları, ada , parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı TEDAŞ tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşmamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarıda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için mahkememizde dava açılmıştır.
1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilen kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
2- İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri , dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,
3- Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,
4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Divriği Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,
5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
6- Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği
7- Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmalarının 14/11/2025 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacağı hususu ilan olunur. 14/04/2026
2025/233E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 117 ada 18 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; Cebrail ÖZCAN, FATMA AYDOĞDU, MUHARREM ÖZCAN, NADİRE KÜÇÜK, SATI ÖZCAN, 56869454164 T.C. KİMLİK NUMARALI YAKUP ÖZCAN, YAKUP ÖZCAN,
2025/325E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü125 ADA 2 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET YÜKSEL, MÜTEVEFFA BAĞDAT AYDOĞDU, BELGİZAR YÜCE, ELMAS YÜKSEL, EMRE TOY, FATMA AKÇAER, GÜLÜZAR ÇAKMAK, KADİR YÜKSEL, KADİR GÖKHAN TOY, MÜTEVEFFA MEHRİBAN DOĞAN, MÜSLÜME GEDİK, NERMİN TOY, RIZA TOY, MÜTEVEFFA SAKİNE SARI
2025/315E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü125 ADA 3 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET KARŞIGİL, CİHANGİR KARŞIGÜL, MÜTEVEFFA ALİF KARŞI, FADİME ÇELİK, MÜTEVEFFAFATMA KARŞI, FATMA SARIGİL, GÜLDALI KARŞI, GÜLSEREN YÜKSEL, GÜLSÜM KÖSE, GÜLÜSTAN ŞAHAN, HALİL KARŞIGİL, HATUN KARŞIGİL, HAYDAR KARŞIGİL, İSMAİL KARŞIGİL, KADİR KARŞIGİL, KASIM KARŞIGİL, KAZIM KARŞIGİL, MUHAMMET KARŞIGİL, NACİYE DOĞAN, NAVRUZ AYDOĞMUŞ, MÜTEVEFFA SULTAN HÖBEK, SÜLEYMAN KARŞIGİL, ŞEHRİBAN TAŞKIRAN, TEMAM ACUN, TEMAM KARŞIGİL, MÜTEVEFFA YETER ATMACA, YETER KARŞIGİL , ZAKİNE KARŞIGİL ÇELİK, ZEKİ KARŞIGİL
2025/336E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü125 ADA 1 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA BAĞDAT AYDOĞDU, ELMAS BAHADIR,EMRE TOY, FATMA AKÇAER, GÜLTEKİN YÜKSEL, HATİCE KOÇKAYA, KADİR YÜKSEL, KADİR GÖKHAN TOY, MEHMET YÜKSEL, MÜTEVEFFA MEHRİBAN DOĞAN, NERMİN TOY, RIZA TOY, MÜTEVEFFA SAKİNE SARI, SEVİM YÜKSEL, YILMAZ YÜKSEL
2025/406E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 123 ADA82 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARZU TOY, FATMA ÜLGER, İSMAİL HAKKI TOY, MAKBULE ÖZYURT, MUSTAFA TOY, SAİME TOY
2025/419E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 124 ADA 21 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARZU KARASEKİ, ELİF SEVEN, FATMA GEDİK, HASAN YARDIMCI, KAZIM YARDIMCI, MENEVŞE SAYGI, MENEVŞE ŞAHİN, MUSA YARDIMCI
2025/415E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 125 ADA 5PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET YÜKSEL, BAĞDAT AYDOĞANİ MEHMET YÜKSEL, MENEKŞE TUNCER, REMZİ YÜKSEL, MÜTEVEFFA NAZİHE BALLIKTAŞ, MÜTEVEFFA SAKİNE SARI, MÜTEVEFFA SULTAN YÜKSEL
2025/423E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 135 ADA 2 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; FATMA KAYA, FATMA MERMER, HASAN ÇINAR, 14339871972 T.C. KİMLİK NUMARALI HASAN ÇINAR, SULTAN ERDEM, SÜLEYMAN ÇINAR
2025/411E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 124 ADA 50 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; DUDU ÖZTÜRK, ELİF ÖZTÜRK,HATİCE BEBİŞ,İPEK TOY, NEZAKET DENİZ ALP, SERDAR ÖZTÜRK, SERHAT ÖZTÜRK, SERVET ÖZTÜRK, ZELİHA ÖZTÜRK, MÜTEVEFFA MUHARREM ÖZTÜRK, MÜTEVEFFA ŞEHRİBAN AŞÇI
2025/412E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 124 ADA 48 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; EMİR EKEN, FERHAT EKEN, MAHAR EKEN, MEHMET EKEN, NADİYE BİÇER, NERGİZ KARŞI, SELİM EKEN
2025/385E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 123 ADA 81 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAHAR POLAT, GÜHER TOY, KAYA TOY, SUNA SARIGİL, TEMAM KARŞIGİL, YETER ÖZDEMİR
2025/329E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü125 ADA 16 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA BAĞDAT AYDOĞDU, EMRE TOY, FATMA AKÇAER, GAZİ YÜKSEL, KADİR GÖKHAN TOY, MEHRİBAN DOĞAN, NERMİN TOY, NURİ YÜKSEL, RIZA TOY, MÜTEVEFFA SAKİNE SARI, VELİ YÜKSEL
2025/330E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü110 ADA 2 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET KARŞIGİL, ALİ KARŞI, ASİYE KARŞI, 15584830486 T.C. KİMLİK NUMARALI ASİYE KARŞI, ASİYE KARŞIGİL, BENAN BERENİCE KARŞIGİL, CAFER KARŞI, CİHANGİR KARŞI, MÜTEVEFFA ELİF KARŞI, EZGİ SELDA ÇELİK, FADİME ÇELİK, FATİK SÖNMEZ, MÜTEVEFFA FATMA ARSLAN, MÜTEVEFFA FATMA KARŞI, FATMA SARIGİL, FATMA YAĞBASAN, FATMA YALÇIN, GÜLDALI KARŞI, GÜLSEREN YÜKSEL, GÜLSÜM KÖSE, GÜLÜSTAN ŞAHAN, HALİL KARŞI, HALİL KARŞIGİL, HASAN KARŞI, 15572830832 T.C. KİMLİK NUMARALI HASAN KARŞI, HATUN KARŞIGİL, HAYDAR KARŞIGİL, HÜRÜ KARŞIGİL, İBRAHİM ACUN, İSMAİL KARŞIGİL, KADİR KARŞIGİL, KADİR MUCUKGİL, KAMBER BERKAN KARŞI, KANİ KARŞI, KASIM KARŞIGİL, KAZIM KARŞIGİL, 15833822170 T.C. KİMLİK NUMARALI KAZIM KARŞIGİL, KEZİBAN YILDIRIM, KİRAZ KARŞI, MEDİNE KARŞI, MÜTEVEFFA MERYEM KARŞI, MUHAMMET KARŞIGİL, NACİYE DOĞAN, NADİYE AYGÜN, NAVRUZ AYDOĞMUŞ, NERGİZ KARŞI, NEVRUZ KARŞI, NEVRUZ KARŞI DOĞAN, ÖZDEN KILIÇ, ÖZDEN KARŞI, RIZA MUCUKGİL, SAADET KARŞIGİL, SEVGİ DEVECİ, MÜTEVEFFA SULTAN HÖBEK, SULTAN KARŞI, SÜLEYMAN KARŞI, SÜLEYMAN KARŞIGİL, ŞEHRİBAN TAŞKIRAN, TEMAM ACUN, TEMAM KARŞIGİL, ÜNAL ÇELİK, VELİ KARŞI, 15494833478 T.C. KİMLİK NUMARALI VELİ KARŞI, MÜTEVEFFA YETER ATMACA, YETER DİNCER, MÜTEVEFFA YETER KARŞIGİL, ZAKİNE KARŞIGİL ÇELİK, ZEKİ KARŞIGİL, ZEYNEL KARŞI, ZEYNEP ÜLKER, ZÖHRE MUCUKGİL
2025/355E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 124 ADA 47 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAĞDAT SARIGİL, FATMA KAYADİBİ, FERİZA ÇİÇEK, FETİ EKEN, HASAN EKEN, HÜSEYİN EKEN, RIZA EKEN, ŞAHZADE SARI, ZÖHRE ÇİÇEK
2025/356E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 125 ADA 9 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ESEF GEDİK
2025/358E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 125 ADA 7 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; YUSUF YARDIMCI
2025/374E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 125 ADA 6 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KARŞI, CAFER KARŞI, KEZİBAN YILDIRIM, SAADET KARŞIGİL, SULTAN KARŞI, VELİ KARŞI
2025/378E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ödek Köyü 125 ADA 5 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ASİYE KARŞI, CİHANGİR KARŞIGİL, EZGİ SELDA ÇELİK, FATİK SÖNMEZ, FATMA YALÇIN, GÜLÜSTAN ŞAHAN, HALİL KARŞI, 15572830832 T.C. KİMLİK NUNARALI HASAN KARŞI, 15539831926 T.C. KİMLİK NUMARALİ HASAN KARŞI, HÜRÜ KARŞIGİL, İBRAHİM ACUN, İSMAİL KARŞIGİL, KADİR MUCUKGİL, KAMBER BERKAN KARŞI, KANİ KARŞI, KİRAZ KARŞI, MEDİNE KARŞI, MÜTEVEFFA MERYEM KARŞI, MUSTAFA MUCUKGİL, NADİYE AYGÜN, NERGİZ KARŞI, NEVRUZ KARŞI DOĞAN, ÖZDEN KILIÇ, ÖZGÜR KARŞI, RIZA MUCUKGİL,SEVGİ DEVECİ, ÜNAL ÇELİK, ZEYNEP KARŞI, ZEYNEP ÜLKER
2025/235E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ada 331 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH HAKVERD,, AHMET HAKVERDİ, AYŞE HAKVERDİ, HAYDAR HAKVERDİ, NURİ HAKVERDİ, TURNA HAKVERDİ
2025/236E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 181 ada 130 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET EROL
2025/237E; Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ada 10 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET HALİS
2025/238E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ada 100 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; KAMBER KAYA
2025/239E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 769 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ADI GÜZEL ALPAY, MÜTEVEFFA AKKIZ MISIR, ALİ ALPAY, BATTAL ALPAY, CEMALİ ALPAY, ELİF BOZKURT, FATİME TAMER, MÜTEVEFFA FATMA ALPAY, HATİCE DUMAN, KİRAZ ÖZDEMİR, NURAN ALPAY, SUNA DEHMEN, ŞADİYE DÖNMEZ, TÜRKAN AKKAYA, YETER ALPAY
2025/240E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 Ada 243 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN HALİSYAMA
2025/241E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 Ada 188 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUSTAFA SELVİ
2025/242E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 173 Ada 33 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HASAN AYTEN , MUSTAFA AYTEN
2025/243E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ada 329 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BEKİR KOCA
2025/244E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ada 125 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL SARITAŞ
2025/245E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ada 125 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AŞUR ÜLGER, CENNET KAYA, GÜLAY MUTLUER, GÜRBÜS ÜLGER, İBRAHİM ÜLKER, SADIK ÜLKER, SENEM ÜLKER
2025/246E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 166 ada 367 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; CENNET KAYA, HATİCE AYTEN, HULUSİ KOCAOĞLU, MAHİR KOCAOĞLU, MUSTAFA KOCAOĞLU
2025/247E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 108 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUSTAFA BAL
2025/248E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 180 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN ARSLAN
2025/249E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 103 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ DOĞMUŞ
2025/250E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 101 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CAFER KAYA, KEMAL KAYA, SENEM ÜLGER
2025/251E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 126 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN AYDOĞMUŞ, HÜSEYİN AYDOĞMUŞ
2025/252E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü sayılı 170 ADA 12 PARSEL taşınmazın tapu malikleri; ALİ SÖNMEZ, İHSAN SÖNMEZ
2025/253E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü0 ADA 719 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MURTAZA YILDIZ
2025/254E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 740 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL ÇİMEN
2025/255E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 173 ADA 34 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ AYTEN, AYŞE ŞAHİN, CELAL AYTEN, ELİF SÖNMEZ, HÜSEYİN AYTEN, KAMBER AYTEN, ZEKİ AYTEN
2025/256E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 873 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; SÜLEYMAN ALPAY
2025/257E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 9PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN SELVİ, HÜSEYİN SELVİ
2025/258E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 187 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ BERK
2025/259E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 327 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; VELİ KOCAOĞLU
2025/260E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 111 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH ÖZYILDIZ
2025/261E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü0 ADA 473 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ÇİFTÇİ
2025/262E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 394 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KOCAOĞLU, CENNET KAYA, ELİF KAYA, HATİCE AYTEN, HULUSİ KOCAOĞLU, HUMA BERK, MÜTEVEFFA HÜSEYİN KOCAOĞLU, MAHİR KOCAOĞLU, RABİA KOCAOĞLU, VELİ KOCAOĞLU, ZEYNEL KOCAOĞLU, ZEYNEP DEHMEN, MÜTEVEFFA ZEYNEP KOCAOĞLU, ZÖHRE KOCAOĞLU
2025/263E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü0 ADA 770 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; SUNA DEHMEN, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
2025/264E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 112 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; YUNUS SEYHAN
2025/265E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 104 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUHARREM ÇINAR
2025/266E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 179 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELBİŞ IŞIK, HALİL KIZILTUĞ
2025/267E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 229 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN HÜSEYİN DEMİR, HATİCE SEVGİ, MUSTAFA DEMİR, SENEM SEVGİ, 42382937154 T.C. KİMLİK NUMARALI SÜLEYMAN DEMİR, SÜLEYMAN DEMİR, ZELİHA BERK
2025/268E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 333 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN HAKVERDİ
2025/269E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü167 ADA 15 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN HALİSYAMA
2025/270E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 171 ADA 1 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN ÇİFTÇİ
2025/271E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 170 ADA 13 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL MERT
2025/272E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 102 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MAHMUT ÇİFÇİ
2025/273E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 426 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AKKIZ UĞURLU, BAĞDAT SELVİ, FATMA HALİSYAMA, GÜLAY BALAT, GÜLER DELİKANLI, HALİL İBRAHİM HALİSYAMA, HATEM YÜCE, KIYMET HALİSYAMA, MUHSİN HALİS, SIRMA ŞAHİN, ŞERİFE HALİSYAMA, YUSUF HALİSYAMA,ZELİHA HALİSYAMA
2025/274E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 203 ADA 1 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL KOCA, SALMAN KOCA
2025/275E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 183 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET BAL, MUSTAFA BAL
2025/276E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 736 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ALPAY, İSMET ALPAY, MEHMET ALPAY, MURTAZA ALPAY, PEHLÜL ALPAY, SÜLEYMAN ALPAY, ŞAH HÜSEYİN ALPAY
2025/277E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 14 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELBİŞ IŞIK, HALİL KIZILTUĞ
2025/278E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 166 ADA 943 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MANSUR BAL
2025/279E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 117 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; FİRDES KORKMAZ, HÜSEYİN GAMSIZOĞLU, ŞAREY SEVGİ
2025/280E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 521 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; SÜLEYMAN ALPAY,
2025/281E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 731 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BEŞİR ÇİFTÇİ, DÖNDÜ ÇİFTÇİ, DÖNE KOÇ, MÜTEVEFFA FATMA ÇİFÇİ, GÜLENDEN ÇARDAKKAYA, HÜSEYİN ÇİFTÇİ, MÜTEVEFFA KEMAL ÇİFTÇİ, MEHMET ÇİFTÇİ, SAHAR AKYÜZ, SATI DEMİR, MÜTEVEFFA ZÖHRE ÇİFTÇİ
2025/282E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 166 ADA 368 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABBAS KOCAOĞLU, FATMA KOCAOĞLU, HÜSEYİN KOCAOĞLU, MÜBİN ÖZTÜRK, ŞERİFE TUNÇ, YILMAZ KOCAOĞLU, ZALİHE KOCAOĞLU
2025/283E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 427 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ÇİFTÇİ, ELİF YÜKSEL, MUSA ÇİFTÇİ, YETER YALÇIN, ZÖHRE ÇİFTÇİ
2025/284E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 127 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUSTAFA BAL
2025/285E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü167 ADA 38 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELMAS BAL
2025/286E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 190 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN HALİSYAMA
2025/287E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 106 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ DEMİR
2025/288E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 325 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABBAS KOCAOĞLU, HÜSEYİN KOCAOĞLU, FATMA KOCAOĞLU, MÜBİN ÖZTÜRK, ŞERİFE TUNÇ, YILMAZ KOCAOĞLU, ZELİHA KOCAOĞLU
2025/289E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 479 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ SARIKAYA, HASAN SARIKAYA, HÜSEYİN SARIKAYA
2025/290E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü0 ADA 275 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET EROL
2025/291E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 166 ADA 939 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN ÇİFTÇİ
2025/292E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 476 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET ALİ SÖNMEZ
2025/293E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 403 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AĞCA AYTEN, CUMA TEMEL, HACER KOCAMAN, MÜTEVEFFA HASAN TEMEL, HÜSEYİN TEMEL, MEDİNE DEHMEN, MUHARREM TEMEL, MUSTAFA TEMEL, RÜSTEM TEMEL, SULTAN DİLEK
2025/294E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 488 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET ŞAHİN, GÜLLÜ ŞAFAK, ZÖHRE HALİS
2025/295E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 181 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELBİŞ IŞIK, HALİL KIZILTUĞ
2025/296E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 166 ADA 387 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KOCAOĞLU, YUSUF KOCAOĞLU
2025/297E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA 107 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH ÖZYILDIZ
2025/298E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü123 ADA 177 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; NESİMİ DEMİR, MEHMET ALİ DEMİR, MÜTEVEFFA SULTAN HALİS
2025/299E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 203 ADA 3 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET KOCAOĞLU
2025/300E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 189 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARZU SEVGİ, CENNET BANA, FATMA HALİSYAMA, HURŞUT HALİSYAMA, YETER TEMEL
2025/301E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 495 sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ KOCAOĞLU, BİRGÜL BORAN, BURCU SEVGİ, DENİZ KOCAOĞLU, HAYDAR KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA 51187643634 T.C. KİMLİK NUMARALI İSMET KOCAOĞLU, 50920652582 T.C. KİMLİK NUMARALI İSMET KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA KİBARE KOCAOĞLU, NERMİN BERK, SEDAT KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA SIRMA KOCAOĞLU, SONGÜL BORAN, TÜRKAN KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA ÜMMÜHAN KOCAOĞLU, ÜMMÜHAN POLAT, VEDAT KOCAOĞLU, VELİ KOCAOĞLU
2025/302E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0ADA 484 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CENNET ACIKAVAK, HÜSEYİN SARIKAYA
2025/303E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 428 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABBAS ÇİFTÇİ, ASİYE KAYA, ZEYNEP KOCAOĞLU
2025/304E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 784 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KOCAMAN, MÜTEVEFFA BAKİ KOCAMAN, FADİME KOCAMAN, GÜLSE SÖNMEZ, GÜLÜZAR EKEN, HAMİYET KAYA, İBRAHİM KOCAMAN, MÜTEVEFFA MEHMET KOCAMAN, MURAT KOCAMAN, SELMA POLAT, SEVİM ERDOĞAN
2025/305E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 485 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL KOCAOĞLU
2025/306E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü123 ADA 175 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN BAL, RIZA BAL
2025/307E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 170 ADA 11 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH SÖNMEZ, ALİ YUSUF SÖNMEZ, MUSTAFA SÖNMEZ, NERİMAN SÖNMEZ, NERMİN EMEKTAR,SALİHA SÖNMEZ, SERMİN SÖNMEZ,
2025/308E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 478 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUSTAFA ŞAFAK
2025/309E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 163 ADA 400 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CUMA KOCAMAN
2025/310E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü167 ADA 96 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; KAMBER KAYA, MÜTEVEFFA SAİM KAYA
2025/311E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 ADA 489 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN PAŞA UĞURLU, İBRAHİM HAKKI UĞURLU, MÜTEVEFFA İLHAN UĞURLU, MÜTEVEFFA LEYLİ UĞURLU, MİKDAT UĞURLU, MÜTEVEFFA SELVİ SÖNMEZ, MÜTEVEFFA SUNA ÇINAR, ZÖHRE SÖNMEZ
2025/312E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü167 ADA 89 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CUMA SARITAŞ
2025/314E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 176 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET BAL, ALİ BALOĞLU, MUSA BALOĞLU
2025/317E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 167 ADA92 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ AYDOĞMUŞ,ELİF ÇİFTÇİ, EMİNE DEHMEN, FADİME ATAY, İSMAİL AYDOĞMUŞ, KADEM ALPAY, MIZRAP AYDOĞMUŞ, MİKAİL AYDOĞMUŞ
2025/319E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü163 ADA 402 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri;
ABDULLAH AYTEN, ALAADDİN AYTEN, MÜTEVEFFA ALİ AYTEN, FADİME POLAT, FAHRETTİN AYTEN, HASAN AYTEN, MÜTEVEFFA MEHMET AYTEN, MÜTEVEFFA MUHİTTİN AYTEN, MÜTEVEFFA NADİRE AYTEN, MÜTEVEFFA RAZİYE AYTEN, MÜTEVEFFA SABAHATTİN AYTEN, SALAHATTİN AYTEN, MÜTEVEFFA ZEYNEL AYTEN, ZÖHRE AYTEN BAYİS
2025/320E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü167 ADA 93 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN SELVİ, HÜSEYİN SELVİ
2025/321E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü123 ADA 181 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL ÇİMEN
2025/323E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü123ADA 179PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL ÇİMEN
2025/324E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü167 ADA 95 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; TEMAM EROL
2025/334E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü123 ADA 182 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; YUSUF UĞURLU
2025/337E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü123 ADA 183 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HÜSEYİN AYDOĞMUŞ
2025/313E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü108 ADA 137 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CEMİLE KARAGÖZ, DÖNDÜ ÖZDEMİR, HANİFE KILIÇ, İSMAİL KILIÇ, MUHARREM KILIÇ, SUNA DOLAŞ, YUSUF KILIÇ
2025/316E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 124 ADA 57 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ERDAL KARAGÖZ
2025/318E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü108 ada 152 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; CANSU SOYLU, ESME YILDIZ,FATMA EROĞLU, FUNDA SOYLU, HASAN DOĞAN, HÜSNE DOĞAN, MEHMET DOĞAN, NİHAT DOĞAN, SAKİNE DOĞAN, ŞEHRİBAN GENÇAY, YUSUF DOĞAN, ZÖHRE BABACAN
2025/322E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü108 ADA 143 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABBAS GENÇAY, AB İDİN GENÇAY, AHMET ÖZYURT, ALİ ÖZYURT, BETÜL YÜKSEL, BEYZADE KAYGISIZ, ELİF ÜSTÜN, HAMİDE ÖZYURT, HÜSEYİN KAYGISIZ, MEHMET ÖZYURT, RÜSTEM KAYGISIZ, SEMİHA YILMAZER, YASEMİN GENÇAY ITO, ZEHRA ÖZYURT
2025/326E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü139 ADA 53 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN KILIÇ, İNCİ SARI, ALİ RIZA KILIÇ, MAHMUT KILIÇ, SÜLEYMAN KILIÇ, YETER ÇINAR, ZEYNEP ATMACA
2025/327E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü117 ADA 57 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MAHMUT EKEN
2025/328E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü108 ADA 9 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUHARREM KILIÇ, YUSUF KENAN KILIÇ, HÜSEYİN KILIÇ, İNCİ SARI, ALİ RIZA KILIÇ, MAHMUT KILIÇ, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN KILIÇ, YETER ÇINAR, ZEYNEP ATMACA
2025/331E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü139 ADA 68 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ KARAHAN, ALİ EKBER KARAHAN, BAKİ KARAHAN, HASAN KARAHAN, İBRAHİM KARAHAN, MÜTEVEFFA İNSAF BABACAN, MUSTAFA KARAHAN, PEHLİL KARAHAN, MÜTEVEFFA SAFİYE ÖZCAN, MÜTEVEFFA SENEM KARAHAN, SEVGİ KARAHAN, MÜTEVEFFA ŞEHRİBAN KILIÇ
2025/332E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi UzunkayaKöyü124 ADA 56 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN DOLU, MAKBULE KARAGÖZ, NERGİZ DOLU, NERGİZ ÖZCAN, SAKİNE UÇAR, SENEM ÇATÇAKAN, SENEM DOLU, SEVİM DOLAŞ, VESİGÜL DOLU, ZAKİNE DOLU, ZÖHRE KARADOĞAN
2025/333E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü117 ADA 58 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MAHMUT EKEN
2025/335E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü139 ADA 58 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; GÜLŞEN EROĞLU, KONCA ATMACA, SAİT NERGİZ, SELVER GENÇAY, ŞEMSİ HAN
2025/338E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü124 ADA 5 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN DOLU, MAKBULE KARAGÖZ, NERGİZ DOLU, NERGİZ ÖZCAN, SAKİNE UÇAR, SENEM ÇATÇAKAN, SENEM DOLU, SEVİM DOLAŞ, VESİGÜL DOLU, ZAKİNE DOLU, ZÖHRE KARADOĞAN
2025/339E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü139 ADA 64 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İNSAF ÇAKMAK, MUHARREM KILIÇ
2025/340E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü123 ADA 185 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MURTAZA YILDIZ
2025/341E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü123 ADA 100 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BORA DOĞAN, KAYA DOĞAN, SEDA KESİCİ
2025/342: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü164 ADA 7 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAHAR ÇİÇEK, FINDIK AYDOĞMUŞ, GÖHER BABACAN, GÜLÜSTAN KAYA, SÜLEYMAN BABACAN
2025/343E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü139 ADA 61 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ ÖZCAN, FATMA ÖZCAN, MÜTEVEFFA GAZİ ÖZCAN, MÜTEVEFFA GÜLEY ÖZCAN, HÜSEYİN ÖZCAN, MÜTEVEFFA HÜSNE YEŞİLIRMAK, İSPİR İSMAİL ÖZCAN, MÜTEVEFFA MENEVŞE GENÇAY, MÜTEVEFFA SEHER ACAR, MÜTEVEFFA YAKUP ÖZCAN
2025/344E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 123 ADA 95 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ BABACAN, BEKTAŞ BABACAN, CEMİLE ÇİÇEK, ÇİÇEK KESKİN, DÖNDÜ AYDOĞDU, ERDOĞAN ÇİÇEK, MÜTEVEFFA FINDIK AYDOĞMUŞ, MÜTEVEFFA GÖHER BABACAN, GÜLAY BABACAN YALÇIN, MÜTEVEFFA GÜLÜSTAN KAYA, HASAN BABACAN, HÜSEYİN BABACAN, İSMAİL BABACAN, MÜTEVEFFA İSMAİL ÇİÇEK, KEMAL BABACAN, KUMRU ERDEM, MEHMET BABACAN, MUSTAFA BABACAN, NİYAZİ BABACAN, SEVGİ YÜCE, SEYİT AYDOĞDU, SOLMAZ ÇAKMAK, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN BABACAN, SÜMBÜLE ATMACA, ŞEHRİBAN ATMACA, YAHYA BABACAN
2025/345E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü124 ADA 60 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KILIÇ, GÜLŞEN AYDOĞDU, GÜLŞEN KILIÇ, HASAN KILIÇ, HATİCE BALCI, KAYA KILIÇ, NAZLI ERDOĞAN, ZÖHRE KILIÇ
2025/346E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü156 ADA 9 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; GÜLŞEN EROĞLU, KONCA ATMACA, SAİT NERGİZ, SELVER GENÇAY, MÜTEVEFFA ŞEMSİ HAN
2025/347E :Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü117ADA 48 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ÇAKMAK, ALİ RIZA KILIÇ, BATTAL ÇAKMAK, CEMİLE TÜRK, CENNET YILDIRIM, DENİZ ÇAKMAK, DERYA ÇAKMAK, ABUZER ÖZGÜR ÇAKMAK, GÜLSEREN KILIÇ, HÜSEYİN ÇAKMAK, HÜSEYİN KILIÇ, KAYA PAŞÜNCÜKLÜ, MAHMUT KILIÇ, MEHMET PAŞÜNCÜKLÜ, MUSTAFA PAŞÜNCÜKLÜ, NERGİZ ÇAKMAK, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN KILIÇ, ÜMMÜGÜL KARATAŞ, YETER ÇINAR,YILMAZ ÇAKMAK, ZEYNEP ATMACA
2025/348E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü139 ADA 66 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA EMİNE ÖZTÜRK, HÜSEYİN KARAHAN, MÜTEVEFFA HÜSNE ÇINAR, MAHMUT KARAHAN, VELİ KARAHAN, VEYİS KARAHAN, YUSUF KARAHAN
2025/349E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123ADA 178 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ DEMİR
2025/350E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 117 ADA 53 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET KILIÇ, MÜTEVEFFA AŞUR KILIÇ, ERCAN KILIÇ, MÜTEVEFFA FEVZULLAH KILIÇ, MÜTEVEFFA İBRAHİM KILIÇ, MÜTEVEFFA KAYA KILIÇ, NURCAN ÇAKAR, SERCAN KILIÇ, MÜTEVEFFA ŞAZİYE KILIÇ
2025/351E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü139 ADA 40 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ KARAHAN, ALİ EKBER KARAHAN, BAKİ KARAHAN, HASAN KARAHAN, İBRAHİM KARAHAN, MÜTEVEFFAİNSAF BABACAN, MUSTAFA KARAHAN, PEHLİL KARAHAN, MÜTEVEFFASAFİYE ÖZCAN, MÜTEVEFFA SENEM KARAHAN, SEVGİ KARAHAN, MÜTEVEFFAŞEHRİBAN KILIÇ
2025/352E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Musal Köyü 123ADA 184 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HALİL UĞURLU
2025/353E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 180 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ BORAN, HANEY DEMİR, HASAN BORAN, HÜSEYİN BORAN, MÜTEVEFFA İBRAHİM BORAN, MURAT BORAN, SEDA BORAN, ÜMMÜGÜLSÜM DÖNMEZ, ZEYNEP ŞAHİN
2025/354E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 123 ADA 93 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ BABACAN, BEKTAŞ BABACAN, CEMİLE ÇİÇEK, ÇİÇEK KESKİN, DÖNDÜ AYDOĞDU, ERDOĞAN ÇİÇEK, MÜTEVEFFA FINDIK AYDOĞMUŞ, MÜTEVEFFA GÖHER BABACAN, GÜLAY BABACAN YALÇIN, MÜTEVEFFA GÜLÜSTAN KAYA, MÜTEVEFFA HASAN BABACAN, HÜSEYİN BABACAN, İSMAİL ÇİÇEK, KEMAL BABACAN, KUMRU ERDEM, MEHMET BABACAN, MUSTAFA BABACAN, NİYAZİ BABACAN, SEVGİ YÜCE, SEYİT AYDOĞDU, SOLMAK ÇAKMAK, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN BABACAN, SÜMBÜLE AYMACA, ŞEHRİBAN ATMACA, YAHYA BABACAN
2025/357E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 123 ADA 92 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BEKTAŞ BABACAN, CEMİLE ÇİÇEK, ÇİÇEK KESKİN, DÖNDÜ AYDOĞDU, ERDOĞAN ÇİÇEK, MÜTEVEFFA FINDIK AYDOĞMUŞ, MÜTEVEFFA GÖHER BABACAN, GÜLAY BABACAN YALÇIN, MÜTEVEFFA GÜLÜSTAN KAYA, MÜTEVEFFA HASAN BABACAN, HÜSEYİN BABACAN, İSMAİL ÇİÇEK, MÜTEVEFFA İSMAİL BABACAN, KEMAL BABACAN, KUMRU ERDEM, MEHMET BABACAN, MUSTAFA BABACAN, NİYAZİ BABACAN, SEVGİ YÜCE, SEYİT AYDOĞDU, SOLMAZ ÇAKMAK, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN BABACAN, SÜMBÜLE AYMACA, ŞEHRİBAN ATMACA, YAHYA BABACAN
2025/359E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 67 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ABBAS KARAHAN, MÜTEVEFFAALİ KARAHAN, ALİ EKBER KARAHAN, BAKİ KARAHAN, ELİF ER, HASAN KARAHAN, MÜTEVEFFA HATİCE GÜNDOĞDU, İBRAHİM KARAHAN, MÜTEVEFFA İNSAF BABACAN, İSMAİL KARAHAN, MUSTAFA KARAHAN, MÜTEVEFFAMÜBİN ÇAKAR, PEHLİL KARAHAN, MÜTEVEFFASAFİYE ÖZCAN, MÜTEVEFFASENEM KARAHAN, MÜTEVEFFASERVET KARAHAN, SEVGİ KARAHAN, ŞAREY GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFAŞEHRİBAN KILIÇ, YUSUF KARAHAN
2025/360E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 123 ADA 97 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KARAMAN
2025/361E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 124 ADA 17 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ÇİÇEK ACIPOYRAZ, GÜLESER ERDÖNMEZ, KALENDER KARAMAN, KEMAL KARAMAN, MÜTEVEFFA NAİME KARAMAN, SATİYE ÖZDAMAR, SELFİRAZ İNCESİ, ZEYNEL KARAMAN
2025/362E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 19 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ADNAN GENCAY, ALİ GENCAY, FATMA GENCAY, HALİL GENCAY, HATEM ŞENYURT, HAYRİYE GENÇAY, MUSTAFA GENCAY, ŞAHKIZ KILIÇ, TEMAM GENÇAY, ZAKİNE YILMAZ
2025/363E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 117 ADA 77 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAHAR ATMACA, BAYRAM KILIÇ, FATMA ÖZYÜRT, MÜTEVEFFA HATİCE KILIÇ, HÜSEYİN KILIÇ, MUSTAFA KILIÇ, SAFİYE KILIÇ, ŞAZİYE KILIÇ, MÜTEVEFFA ŞEHRİBAN ELBEYLİ, TEMAM KILIÇ
2025/364E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 156 ADA 2 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ HAYDAR GENÇAY, BAHATTİN GENÇAY, MÜTEVEFFA CEVAHİR GENÇAY, FATMA GENÇAY, GÜLÜZAR BABACAN, HASAN GENÇAY, HAYRİYE MENTEŞ, İSMİHAN ERDİNÇ, MÜTEVEFFA MAHMUT NEDİM GENÇAY, MÜTEVEFFA MEHMET GENÇAY, MÜTEVEFFA NACİ GENÇAY, NESLİHAN ÖZCAN, SEVİM ÖZCAN, SEVİNÇ KAHRAMAN, MÜTEVEFFA SEYİT CEMİL GENÇAY, MÜTEVEFFA SULTAN GENÇAY, TUNCER GENÇAY, YETER KILIÇ, ZÜLFİ YAŞAR
2025/365E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 117 ADA 54 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ KARAHAN, BAHAR ÇAKMAK, CAHİDE KAHRAMAN, EMİRE BABACAN, ENDER ÇAKMAK, ESME DOĞAN, FATMA KARAHAN, GÜLŞEN YÜZGENÇ, İBRAHİM ÇAKMAK, İSMAİL KARAHAN, MEHMET ALİ ÇAKMAK, ÖNDER GARİP ÇAKMAK, PINAR DENİZ KARAMAN, SEVİM ÇAKMAK, SEYİT ALİ ÇAKMAK, SOLMAZ ÇAKMAK, MÜTEVEFFA ŞAZİYE KILIÇ, TEMAM DENİZ KOÇ, YETER DEMİREL
2025/366E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 124 ADA 19 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELİF POLAT, HÜSEYİN POLAT, KİBAR ALAOĞLU, NADİYE ERDÖNMEZ, SELAHATTİN POLAT, YADİGAR IŞIK
2025/367E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 122 ADA 24 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ÇİÇEK ACIBOYRAZ, GÜLESER ERDÖNMEZ, KALENDER KARAMAN, KEMAL KARAMAN, M ÜTEVEFFA NAİME KARAMAN, SATİYE ÖZDAMAR, SERFİNAZ İNCESU, ZEYNEL KARAMAN
2025/368E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 186 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AŞUR ÜLGER, CENNET KAYA, GÜLAY MUTLUER, GÜRBÜZ ÜLGER, İBRAHİM ÜLKER, SADIK ÜLKER, SENEM ÜLGER
2025/369E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 156 ADA 6 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KILIÇ, AYTEN GÜNER, HIDIR KARAGÖZ, MEHMET KILIÇ, MUSTAFA KARAGÖZ, SANİYE ÖZCAN, MÜTEVEFFA TEMAM ATMACA, YUSUF KILIÇ
2025/370E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 18 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri;ALİ HAYDAR GENCAY
2025/371E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 23 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KILIÇ, MÜTEVEFFA AYŞE ATMACA, GÜLŞEN AYDOĞDU, HASAN KILIÇ, HATİCE BALCI, KAYA KILIÇ, NAZLI ERDOĞAN, ZÖHRE KILIÇ
2025/372E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 6 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ ÖZCAN, FATMA ÖZCAN, GAZİ ÖZCAN, HÜSEYİN ÖZCAN, MÜTEVEFFA HÜSNE YEŞİLIRMAK, İSPİR İSMAİL ÖZCAN, MÜTEVEFFA MENEVŞE GENÇAY,MÜTEVEFFA SEHER ACAR, YAKUP ÖZCAN
2025/373E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 122 ADA 2 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AVŞAR IŞIK, MAHİR IŞIK
2025/375E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 156 ADA 4 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri;İSMAİL GENÇAY
2025/376E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 14 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri;MUHARREM ÇINAR
2025/377E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 15 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri;AYŞE ATMACA, AYŞE GÜLDALI, BAHAR TATLIPINAR, MÜTEVEFFA FİRDEVS BABACAN, HÜSEYİN GAZİ ATMACA, İNCİ ÜSTÜN, MÜTEVEFFA İSKENDER ATMACA, MUNİSE ATMACA,MÜSLÜM ATMACA, NAZIR ATMACA, NURTEN ERGÜN, ZEYNEL ATMACA, MÜTEVEFFA ZÖHRE ATMACA
2025/379E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 117 ADA 79 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; AŞUR KAYA, ERCAN KAYA, FADİME KAYA, GÜLAY AKYILDIZ, GÜLÜSTAN KAYA, HANEY DOĞAN, HASAN KAYA, 23825555746 T.C. KİMLİK NUMARALI MÜTEVEFFA HASAN KAYA, HÜLYA ÇOLAK,55834488678 T.C. KİMLİK NUMARALI HÜSEYİN KAYA, 55870487420 T.C. KİMLİK NUMARALI HÜSEYİN KAYA, İLYAS KAYA, METİN KAYA, NEVRUZ ATMACA, SADIK KAYA, SAFİYE BAYAR, SAİT KAYA, SEYİT KAYA, SULTAN AŞIK, ŞEMSİ YILDIRIM, MÜTEVEFFA VELİ KAYA, MÜTEVEFFA YUSUF KAYA
2025/380E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 213 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; DİLBAR AĞDERE, FERHAT KAYA, İBRAHİM KAYA,MÜTEVEFFA İSMAİL KAYA, SULTAN YILDIZ, ŞEMSİ AKSOY, ŞİRİN KOCA, MÜTEVEFFA YETER KAYA
2025/381E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 122 ADA 19 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KARAMAN
2025/382E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü117 ADA 68 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ÇAKMAK, ALİ RIZA KILIÇ, BATTAL ÇAKMAK, CEMİLE TÜRK, CENNET YILDIRIM, DENİZ ÇAKMAK, DERYA ÇAKMAK, ABUZER ÖZGÜR ÇAKMAK, GÜLSEREN KILIÇ, HÜSEYİN ÇAKMAK, HÜSEYİN KILIÇ, KAYA PAŞÜNCÜKLÜ, MAHMUT KILIÇ, MEHMET PAŞÜNCÜKLÜ, MUSTAFA PAŞÜNCÜKLÜ, NERGİZ ÇAKMAK, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN KILIÇ, ÜMMÜGÜL KARATAŞ, YETER ÇINAR, YILMAZ ÇAKMAK, ZEYNEP ATMACA
2025/383E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 124 ADA 18 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ KARAHAN, ALİ EKBER KARAHAN, BAKİ KARAHAN, HASAN KARAHAN, İBRAHİM KARAHAN, MÜTEVEFFA İNSAF BABACAN, PEHLİL KARAHAN, MÜTEVEFFA SAFİYE ÖZCAN, MÜTEVEFFA SENEM KARAHAN, SEVGİ KARAHAN, MÜTEVEFFA ŞEHRİBAN KILIÇ
2025/384E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 187 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MURTAZA YILDIZ
2025/386E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 117 ADA 78 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN DOLU, MAKBULE KARAGÖZ, NERGİZ DOLU, NERGİZ ÖZCAN, SAKİNE UÇAR, SENEM ÇATÇAKAN,SENEM DOLU, SEVİM DOLAŞ, VESİGÜL DOLU, ZAKİNE DOLU, ZÖHRE KARADOĞAN
2025/387E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 147 ADA 8 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ ZENCİ KARAGÖZ, FADİME KAYA, HATİCE KARAGÖZ, MEHMET NURİ KARAGÖZ, SELFİRAZ KOÇKAYA
2025/388E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 1 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ EKBER ERDOĞAN
2025/389E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 122 ADA 18 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CİHANGİR KARAMAN, GÜLÜZAR GELEŞ, KAYA KARAMAN, METİN KARAMAN, NAZİFE GENÇAY, ZEYNEP YAŞAR
2025/390E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 16PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BORA DÖNMEZ, ESAT DÖNMEZ, HALİDE DÖNMEZ, HALİL İBRAHİM DÖNMEZ, NECMİYE DÖNMEZ, NİYAZİ DÖNMEZ
2025/391E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Köyü ADA PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ADIGÜZEL KILIÇ, MÜTEVEFFA AYŞE ATMACA, HASAN KILIÇ, HATİCE ATMACA, İNCİ GENÇAY, İSMAİL KILIÇ, MELEK KILIÇ, ŞEHRİBAN ATMACA
2025/392E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 17 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA DURNA AKAY, FATMA KILIÇ, HATİCE BABACAN, HÜSEYİN KILIÇ, MÜTEVEFFA YAHYA KILIÇ
2025/393E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 7 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET KILIÇ, MÜTEVEFFA AŞUR KILIÇ, ERCAN KILIÇ, FATMA AYDOĞDU, MÜTEVEFFAFEVZULLAH KILIÇ, GÜLSEREN BAŞARAN, HASAN DİNÇER, MÜTEVEFFA İBRAHİM KILIÇ, İSMİHAN KILIÇ, MÜTEVEFFA KAYA KILIÇ, NERGİZ ÇAKMAK, NURCAN ÇAKAR, SERCAN KILIÇ, MÜTEVEFFA ŞAZİYE KILIÇ, MÜTEVEFFA YAKUP ÖZCAN
2025/394E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 208 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; SÜLEYMAN KOCAOĞLU
2025/395E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 122 ADA 23 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ÇİÇEK ACIBOYRAZ, GÜLESER ERDÖNMEZ, KALENDER KARAMAN, KEMAL KARAMAN, MÜTEVEFFA NAİME KARAMAN, SATİYE ÖZDAMAR, SERFİNAZ İNCESU, ZEYNEL KARAMAN
2025/396E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 209 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CAFER KOCAOĞLU
2025/397E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 117 ADA 66 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET BABACAN
2025/398E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 12 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN ACER
2025/399E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 15 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUSTAFA TEMEL, AVŞAR TEMEL
2025/400E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 122 ADA 1 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET GÖKÇE KAYA
2025/401E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 4 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALEV KESKİN, MÜTEVEFFA ALİ KESKİN, ALİ SARIKAYA, MÜTEVEFFA ALİ EKBER KESKİN, AŞKIN KESKİN, AYNUT KESKİN, AYSEL KESKİN,BAYRAM KESKİN, BİRSEN KESKİN, GÜLHANIM SARIKAYA, GÜLÜSTAN AKYÜREK, HAKAN KESKİN, HASAN SARIKAYA, HATİCE MURAT,KEMAL KESKİN, MİNE SARIKAYA, NURSEN SARIKAYA, YASEMİN KESKİN
2025/402E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 122 ADA 17 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CEMAL YEĞİN, DERVİŞ YEĞİN, HİMMET YEĞİN, HÜSEYİN YEĞİN, MEHMET ALİ YEĞİN
2025/403E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü117 ADA 17 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HASAN ERDOĞDU, HATİCE GÖGCE, TAMEY YÜCEL
2025/404E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA13 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN ACER, MUHARREM ÇINAR
2025/405E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 123 ADA 105 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ZİLFİ DOLAŞ
2025/407E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 123 ADA 212 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; SAİM KAYA
2025/408E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 139 ADA 9 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET KILIÇ, MÜTEVEFFAAŞUR KILIÇ, CEBRAİL ÖZCAN, ERCAN KILIÇ, MÜTEVEFFAFEVZULLAH KILIÇ, GÜLSEREN BAŞARAN, HASAN DİNÇER, İBRAHİM KILIÇ, İSMİHAN KILIÇ, MÜTEVEFFAKAYA KILIÇ, MÜTEVEFFAMUHARREM ÖZCAN, NADİRE KÜÇÜK, NERGİZ ÇAKMAK, NURCAN ÇAKAR, SATI ÖZCAN, SERCAN KILIÇ , MÜTEVEFFAŞAZİYE KILIÇ, YAKUP ÖZCAN,
2025/409E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi MursalKöyü 121ADA11 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; YUSUF UĞURLU
2025/410E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uzunkaya Köyü 123 ADA 28 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ÇİÇEK ACIBOYRAZ, GÜLESER ERDÖNMEZ, KALENDER KARAMAN, KEMAL KARAMAN, SATİYE ÖZDAMAR, SEFİRAZ İNCESU, ZEYNEL KARAMAN, MÜTEVEFFA NAİME KARAMAN
2025/413E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 330 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BATTAL KOCA
2025/414E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 7 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ÖZTÜRK, HÜLYA ÖZTÜRK, MUAZZEZ DOĞAN, MUSTAFA ÖZTÜRK, SAFİYE BERK, ŞAHİN ÖZTÜRK, MÜTEVEFFA AZİZ ÖZTÜRK,
2025/416E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 164 ADA 5 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İNSAF ÇAKMAK, KAZIM ÖZYURT
2025/417E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 156 ADA 11 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HASAN ERDOĞDU, HATİCE GÖGCE, TAMEY YÜCEL
2025/418E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 164 ADA 6 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; İNSAF ÇAKMAK, İSMAİL ÖZYURT
2025/420E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 8 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HALİL UĞURLU, MÜTEVEFFA PAŞA UĞURLU, YUSUF UĞURLU
2025/421E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 157 ADA 1 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET ERDOĞAN
2025/422E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 164 ADA 3 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAHAR ÇİÇEK, BEKİR BABACAN, MÜTEVEFFA FINDIK AYDOĞMUŞ, MÜTEVEFFA GÖHER BABACAN, GÜLÜSTAN KAYA
2025/424E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 164 ADA 12 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAHAR BABACAN BASKIŞ, COŞKUN BABACAN, ÇİÇEK KESKİN,DÖNDÜ AYDOĞDU, ELİF ATMACA, GÜLAY BABACAN YALÇIN, GÜLLÜHAN ENGİN, GÜLÜSTAN KAYA, HANEY DOĞAN, HÜLYA ÇOLAK, HÜSEYİN BABACAN, HÜSEYİN KAYA, HÜSNE BABACAN, İNCİ AKPINAR, KEMAL BABACAN, KUMRU ERDEM, MEHMET BABACAN, MERCAN KARAHAN, MESUT BABACAN, METİN KAYA, MUSTAFA BABACAN, NAVRUZ ATMACA, NAZMİYE BABACAN, NİYAZİ BABACAN, SADIK KAYA, SAFİYE BAYAR, SEVGİ YÜCE, SEYİT AYDOĞDU, SOLMAZ ÇAKMAK, SUNA GENCAY, SÜMBÜL ATMACA, ŞEHRİBAN ATMACA, ŞEMSİ YILDIRIM, TEMAM BABACAN, YAHYA BABACAN, YETER BABACAN, MÜTEVEFFA BAHAR ÇİÇEK, MÜTEVEFFAFINDIK AYDOĞMUŞ,MÜTEVEFFAGÖHER BABACAN,MÜTEVEFFA GÜLÜSTAN KAYA,MÜTEVEFFAVELİ KAYA
2025/425E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 121 ADA 9 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; HALİL UĞURLU
2025/426E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 164 ADA 19 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KESKİN, ALI RIZA KESKİN, ALİ SUAVİ KESKİN, FADİME YEŞİLDOĞAN, GÜLÜSTAN ÖZYURT, İSMİHAN BABACAN, KASIM KESKİN, MEHMET KESKİN, MUHARREM KESKİN, MUSTAFA KESKİN, SEBAATTİN KESKİN, SELMAN KESKİN, SULTAN DOĞAN,MÜTEVEFFA GÜLÜSTAN KESKİN, MÜTEVEFFA İSMAİL KESKİN, MÜTEVEFFA MERYEM MURAT, MÜTEVEFFA SATI AYDOĞAN, MÜTEVEFFA SULTAN KESKİN
2025/427E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 164 ADA 23 PARSEL sayılı taşınmazın tapu malikleri; CAN GENCAY, FATMA GÖÇEBE, GÜLÜZAR ÜSTÜNER, MENEVŞE CANSEV, MÜTEVEFFA FEDAİ GENÇAY, MÜTEVEFFA SATI GENÇAY
