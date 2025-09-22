T.C.

DİNAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın aşağıda belirtilen miktardaki alanının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Alan m² 1 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Cumhuriyet 112 8 2025/248 Kemal oğlu Ramazan Keleş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:151,93 m² 2 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Cumhuriyet 145 70 2025/249 Muharrem oğlu Ahmet Keleş

Veli oğlu Erdal Keleş

Muharrem oğlu Fikret Keleş Mülkiyet:32,89 m²

İrtifak:2.117,24 m² 3 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Cumhuriyet 145 74 2025/250 Hüseyin oğlu Ahmet Özçelik

Seydi kızı Sultan Büran Mülkiyet:61,78 m²

İrtifak:1.062,48 m² 4 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Cumhuriyet 145 83 2025/251 Şemsittin oğlu Mehmet Özçelik

Feyzi kızı Nurgül Özçelik Mülkiyet:23.27 m²

İrtifak:926.60 m² 5 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Cumhuriyet 145 22 2025/252 Şaban oğlu Recep Güneş

Şaban oğlu Recep Güneş

Recep oğlu Halil Güneş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:1.213,02 m² 6 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Cumhuriyet 145 23 2025/253 Mustafa kızı Hesna Yavuz Mülkiyet:0 m²

İrtifak:377,73 m² 7 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 30 2025/254 Yaşar oğlu Hasan Dalkılıç Mülkiyet:26,21 m²

İrtifak:484,69 m² 8 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 16 2025/255 Ramazan kızı Güllüzar Evran

Ramaan kızı Elif Yeşilkaya

Ramazan oğlu Yunus Açıkgöz

Salih kızı Yasemin Gençer

Salih kızı Şermin Gerçer

Salih kızı Pınar Evran

Salih oğlu Ulaş Özçelik Mülkiyet:0 m²

İrtifak:72,98 m² 9 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 29 2025/256 İsmail kızı Seçgül Gök

İsmail kızı Selvi Keleş

İsmail kızı Raziye Keleş

İsmail oğlu Erdal Keleş

İsmail kızı Yeter Keleş

Ahmet kızı Dudu Keleş

Mehmet oğlu Hayrullah Keleş

Mehmet oğlu Hakan Keleş

Mehmet kızı Sema Keleş

Mehmet kızı Beyza Keleş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:261,06 m² 10 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 28 2025/258 Hasan kızı Ayşe Ayyıldız

Osman kızı Hesna Günaş

Osman oğlu Ramazan Ayyıldız

Osman oğlu Hasan Ayyıldız

Osman oğlu Ahmet Ayyıldız

Osman kızı Sultan Akkoç

Osman kızı Saniye Akkuş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:301,56 m² 11 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 26 2025/259 Osman oğlu Ferit Karataş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:55,03 m² 12 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 25 2025/260 Mehmet kızı Hüsne Aydoğmuş

Ahmet kızı Nafiye Özçelik

Halil oğlu Yaşar Özçelik

Halil oğlu Durmuş Ali Özçelik

Halil oğlu Veli Özçelik

Halil oğlu Musa Özçelik

Yaşar kızı Funda Özçelik

Yaşar kızı Hilal Evran

Yaşar oğlu Aykut Özçelik

Yaşar kızı Elif Vural

Yaşar oğlu Feridun Özçelik

Yaşar oğlu Halil Özçelik

Ali kızı Gülay Özçelik

Feyzi oğlu Dursun Özçelik

Feyzi kızı Nurgül Özçelik

Feyzi kızı Gülizar Tanrıverdi

Feyzi kızı Fadime Gündoğdu

Halil kızı İpek Aydoğmuş

Halil kızı Gülizar Sarıkaya

Halil oğlu Ferdi Aydoğmuş

Halil oğlu Feyzi Aydoğmuş

Feyzi oğlu Ramazan Aydoğmuş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:1.020,05 m² 13 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 24 2025/261 Ramazan oğlu Ali Yeşilkaya

Ramazan kızı Ayşe Tanrıverdi

Ramazan kızı Cennet Aydoğmuş

Bayram kızı Gülbeyaz Ay

Ramazan kızı Hüsne Tanrıverdi

Ramazan kızı Hüsniye Çelebi

Ramazan oğlu İlyas Yeşilkaya

Ramazan oğlu Mahmut Yeşilkaya

Ramazan oğlu Remzi Yeşilkaya Mülkiyet:23,27 m²

İrtifak:473,86 m² 14 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 42 2025/262 Ramazan kızı Emine Keleş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:876,61 m² 15 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 50 2025/263 Ömer oğlu Bayram Çelebi

Ömer oğlu Şaban Çelebi

Ömer oğlu İbrahim Çelebi

Ömer kızı Döne Özçelik

Ömer kızı Fatma Keleş

Hüseyin oğlu Muhammer Keleş

Hüseyin kızı Hacı Meryem Karaca

Hüseyin oğlu Şaban Keleş

Hüseyin oğlu Seydi Ahmet Keleş

Hüseyin kızı İlknur Karaca

Seydi Ahmet oğlu Hüseyin Keleş

Ömer kızı Güllü Güleç

Ömer oğlu Yaşar Çelebi Mülkiyet:0 m²

İrtifak:472,88 m² 16 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 49 2025/264 İbrahim kızı Fedime Aydoğmuş

Ramazan kızı Atike Özçelik

Ramazan kızı Döne Yeşilkaya

Ramazan kızı Fetiye Ayyıldız

Ramazan kızı Hesna Karataş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:1.376,39 m² 17 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 417 2025/265 Ahmet kızı Ümmü Memiş

Ahmet kızı Yıldız Yavuz

Ahmet kızı Döndü Açıkgöz

Ahmet kızı Keziban Güneş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:1.401,00 m² 18 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 399 2025/266 Ali kızı Ayşe Ayyıldız

Mahmut oğlu Kazım Ayyıldız

Mahmut oğlu Gülcan Ayyıldız

Mahmut oğlu Galip Ayyıldız

Mahmut oğlu Alim Ayyıldız Mülkiyet:0 m²

İrtifak:728,08 m² 19 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 389 2025/267 Bayram oğlu İlyas Akkuş

Bayram kızı Atike Özçelik

Bayram oğlu Ahmet Akkuş

Bayram oğlu Mahmut Akkuş

Osman kızı Saniye Akkuş

Mahmut kızı Gülseren Akkuş

Mahmut oğlu Ramazan Akkuş

Mahmut oğlu Şaban Akkuş

Mahmut oğlu Osman Akkuş

Mahmut kızı Sultan Özçelik

Şaban kızı Cennet Tanrıverdi

Şaban kızı Zeynep Evran

Şaban oğlu Osman Akkuş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:897,11 m² 20 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 387 2025/268 Ali kızı Sevim Keleş

Rıza kızı Fatma Keleş

Rıza kızı Elife Keleş

Rıza oğlu Ramazan Keleş

Rıza oğlu Ali Keleş

Rıza oğlu Erkan Keleş

Rıza oğlu Salih Keleş

Rıza oğlu Turan Keleş

Rıza kızı Havva Özçelik

Rıza kızı Merve Özçelik

Rıza oğlu Mustafa Ali Keleş

Rıza kızı Fatma Keleş

Rıza kızı Elife Keleş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:485,59 m² 21 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 385 2025/269 Hüseyin oğlu Bayram Keleş

Hüseyin oğlu İbrahim Keleş

Hüseyin oğlu Burhan Keleş

Hüseyin kızı Nurdagül Keleş

Hüseyin oğlu Doğan Keleş

Hüseyin oğlu İsa Keleş

Hüseyin kızı Elif Keleş

Hüseyin oğlu Murat Keleş

Mehmet oğlu Musa Özçelik

Mehmet kızı Dilek Özçelik

Mehmet kızı Özlem Özçelik

Hüseyin kızı Ayşe Evran

Hüseyin kızı Ayşe Oklu Mülkiyet:23,27 m²

İrtifak:1.356,64 m² 22 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 361 2025/270 Hüseyin oğlu Şaban Özçelik

Hüseyin oğlu Bünyamin Özçelik

Mehmet kızı Hesna Gündoğdu

Mehmet oğlu Tayfun Keleş

Mehmet oğlu Yüksel Keleş

Mehmet oğlu Hacı Keleş

Mehmet kızı Kaymak Evran

Mehmet oğlu Mustafa Keleş

Mehmet kızı Gül Karataş

Mustafa oğlu Mehmet Keleş

Hüseyin kızı Yeter Aytuğ

Hüseyin oğlu Mustafa Özçelik

Halil Hüseyin Özçelik

Hüseyin oğlu Ahmet Özçelik

Hasan kızı Ayfer Özçelik

Mustafa kızı Meryem Özçelik

Mehmet oğlu Murat Özçelik

Hüseyin kızı Güllü Özçelik Mülkiyet:0 m²

İrtifak:1.401,76 m² 23 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 341 2025/271 Mustafa oğlu Arafat Keleş

Mustafa oğlu Ramazan Keleş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:291.11 m² 24 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 353 2025/272 Hüseyin oğlu BurhanKeleş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:351.50m² 25 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 343 2025/273 Muharrem kızı Yeter Keleş

Muharrem oğlu Vedat Evran

Muharrem kızı Yıldöner Sarıkaya

Muharrem kızı Fidan Gençer

Muharrem kızı Fadime Çelebi

Muharrem kızı Hüsne Evran

Muharrem kızı Zeynep Tanrıverdi

Muharrem kızı Sevim Memiş

Muharrem kızı Bahar Sarıkaya

Muharrem oğlu Bülent Evran Mülkiyet:0 m²

İrtifak:1644.76 m² 26 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Cumhuriyet 171 322 2025/274 Mustafa oğlu Mustafa Arı

Mustafa kızı Fatma Akkoç

Mustafa kızı Mesudiye Çelebi Mülkiyet:18.81m²

İrtifak:183.56 m² 27 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 321 2025/275 Abturrahman kızı Hatice Ayyıldız Mülkiyet:0 m²

İrtifak:2113.85 m² 28 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 317 2025/276 Bayram oğlu İlyas Akkuş

İlyas oğlu İsmail Akkuş

İlyas oğlu Bayram Akkuş

İlyas kızı Songül Gençel

İlyas kızı Raziye Yavuz

İlyas kızı Hamide Evran

İlyas kızı Gülizar Ayyıldız

Kerim kızı Fedime Karataş

Ahmet oğlu İdiris Karataş

Ramazan Kızı Seda Nur Karataş

Ahmet kızı Sultan Tanrıverdi

Ahmet kızı Gülsüm Akkuş

Ahmet kızı Suna Sarıkaya

Ahmet oğlu Mehmet Karataş

Mehmet kızı Gülsüm Ayyıldız

Mehmet kızı Çimen Sarıkaya

Mehmet oğlu Ramazan Özçelik

Mehmet oğlu Hasan Özçelik

Mehmet oğlu Salih Özçelik

Mehmet kızı Fatma Özçelik

Hasan oğlu Ramazan Ayaz

Hasan oğlu Hasan Ayaz

Hasan oğlu Ömür Ayaz

Hasan oğlu Remzi Ayaz

Bayram oğlu İsmail Karataş

Bayram oğlu Ramazan Karataş

Mehmet oğlu Mehmet Karataş

Mehmet kızı Gülsün Tekin

Mehmet kızı Sevilay Çağdaş

Osman kızı Selma Karakulak

Osman kızı Saadet Özçelik

Osman kızı Fadime Özçelik

Osman oğlu Ferit Karataş

Osman kızı Ümmü Akkuş

Ramazan kızı Hesna Karataş

İsmail oğlu Süleyman Sami Karataş

Ramazan oğlu Bayram Karataş

Ramazan oğlu Osman Karataş Mülkiyet:0 m²

İrtifak:461.21 m² 29 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 315 2025/277 Muharrem kızı Bahar Sarıkaya

Muharrem kızı Hüsne Evran

Muharrem oğlu Vedat Evran

Muharrem kızı Zeynep Tanrıverdi Muharrem oğlu Bülent Evran

Muharrem kızı Yıldöner Sarıkaya

Muharrem kızı Fidan Gençer

Muharrem kızı Yeter Keleş

Muharrem kızı Sevim Memiş

Muharrem kızı Fadıme Çelebi Mülkiyet:0 m²

İrtifak:704.13 m² 30 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 314 2025/278 Muharrem kızı Hüsne Evran

Mehmet oğlu Sedat Evran

Mehmet oğlu Emrah Evran

Mehmet kızı Sultan Zeybek

Mehmet oğlu Caner Evran

Mehmet oğlu Yakup Can Evran Mülkiyet:0 m²

İrtifak:971..93 m² 31 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe/Fatih 171 310 2025/279 Ali kızı Döndü Keleş

Ali kızı Cennet Ayyıldız

Ali oğlu Ramazan Keleş

Ali kızı Zeliha Güven Mülkiyet:0 m²

İrtifak:34.44 m²

