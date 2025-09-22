Güncelleme Tarihi:
T.C.
DİNAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın aşağıda belirtilen miktardaki alanının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.
SIRA
İL
İLÇE
MAH/KÖY
ADA
PARSEL
ESAS NO
MALİK
Alan m²
1
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Cumhuriyet
112
8
2025/248
Kemal oğlu Ramazan Keleş
Mülkiyet:0 m²
2
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Cumhuriyet
145
70
2025/249
Muharrem oğlu Ahmet Keleş
Mülkiyet:32,89 m²
3
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Cumhuriyet
145
74
2025/250
Hüseyin oğlu Ahmet Özçelik
Mülkiyet:61,78 m²
4
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Cumhuriyet
145
83
2025/251
Şemsittin oğlu Mehmet Özçelik
Mülkiyet:23.27 m²
5
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Cumhuriyet
145
22
2025/252
Şaban oğlu Recep Güneş
Mülkiyet:0 m²
6
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Cumhuriyet
145
23
2025/253
Mustafa kızı Hesna Yavuz
Mülkiyet:0 m²
7
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
30
2025/254
Yaşar oğlu Hasan Dalkılıç
Mülkiyet:26,21 m²
8
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
16
2025/255
Ramazan kızı Güllüzar Evran
Mülkiyet:0 m²
9
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
29
2025/256
İsmail kızı Seçgül Gök
Mülkiyet:0 m²
10
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
28
2025/258
Hasan kızı Ayşe Ayyıldız
Mülkiyet:0 m²
11
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
26
2025/259
Osman oğlu Ferit Karataş
Mülkiyet:0 m²
12
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
25
2025/260
Mehmet kızı Hüsne Aydoğmuş
Mülkiyet:0 m²
13
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
24
2025/261
Ramazan oğlu Ali Yeşilkaya
Mülkiyet:23,27 m²
14
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
42
2025/262
Ramazan kızı Emine Keleş
Mülkiyet:0 m²
15
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
50
2025/263
Ömer oğlu Bayram Çelebi
Mülkiyet:0 m²
16
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
49
2025/264
İbrahim kızı Fedime Aydoğmuş
Mülkiyet:0 m²
17
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
417
2025/265
Ahmet kızı Ümmü Memiş
Mülkiyet:0 m²
18
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
399
2025/266
Ali kızı Ayşe Ayyıldız
Mülkiyet:0 m²
19
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
389
2025/267
Bayram oğlu İlyas Akkuş
Mülkiyet:0 m²
20
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
387
2025/268
Ali kızı Sevim Keleş
Mülkiyet:0 m²
21
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
385
2025/269
Hüseyin oğlu Bayram Keleş
Mülkiyet:23,27 m²
22
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
361
2025/270
Hüseyin oğlu Şaban Özçelik
Mülkiyet:0 m²
23
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
341
2025/271
Mustafa oğlu Arafat Keleş
Mülkiyet:0 m²
24
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
353
2025/272
Hüseyin oğlu BurhanKeleş
Mülkiyet:0 m²
25
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
343
2025/273
Muharrem kızı Yeter Keleş
Mülkiyet:0 m²
26
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Cumhuriyet
171
322
2025/274
Mustafa oğlu Mustafa Arı
Mülkiyet:18.81m²
27
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
321
2025/275
Abturrahman kızı Hatice Ayyıldız
Mülkiyet:0 m²
28
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
317
2025/276
Bayram oğlu İlyas Akkuş
Mülkiyet:0 m²
29
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
315
2025/277
Muharrem kızı Bahar Sarıkaya
Mülkiyet:0 m²
30
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
314
2025/278
Muharrem kızı Hüsne Evran
Mülkiyet:0 m²
31
Afyonkarahisar
Dinar
Çiçektepe/Fatih
171
310
2025/279
Ali kızı Döndü Keleş
Mülkiyet:0 m²
