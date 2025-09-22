×
DİNAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 00:00

T.C.
DİNAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın aşağıda belirtilen miktardaki alanının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

SIRA

İL

İLÇE

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

ESAS NO

MALİK

Alan m²

1

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Cumhuriyet

112

8

2025/248

Kemal oğlu Ramazan Keleş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:151,93 m²

2

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Cumhuriyet

145

70

2025/249

Muharrem oğlu Ahmet Keleş
Veli oğlu Erdal Keleş
Muharrem oğlu Fikret Keleş

Mülkiyet:32,89 m²
İrtifak:2.117,24 m²

3

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Cumhuriyet

145

74

2025/250

Hüseyin oğlu Ahmet Özçelik
Seydi kızı Sultan Büran

Mülkiyet:61,78 m²
İrtifak:1.062,48 m²

4

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Cumhuriyet

145

83

2025/251

Şemsittin oğlu Mehmet Özçelik
Feyzi kızı Nurgül Özçelik

Mülkiyet:23.27 m²
İrtifak:926.60 m²

5

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Cumhuriyet

145

22

2025/252

Şaban oğlu Recep Güneş
Şaban oğlu Recep Güneş
Recep oğlu Halil Güneş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:1.213,02 m²

6

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Cumhuriyet

145

23

2025/253

Mustafa kızı Hesna Yavuz

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:377,73 m²

7

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

30

2025/254

Yaşar oğlu Hasan Dalkılıç

Mülkiyet:26,21 m²
İrtifak:484,69 m²

8

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

16

2025/255

Ramazan kızı Güllüzar Evran
Ramaan kızı Elif Yeşilkaya
Ramazan oğlu Yunus Açıkgöz
Salih kızı Yasemin Gençer
Salih kızı Şermin Gerçer
Salih kızı Pınar Evran
Salih oğlu Ulaş Özçelik

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:72,98 m²

9

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

29

2025/256

İsmail kızı Seçgül Gök
İsmail kızı Selvi Keleş
İsmail kızı Raziye Keleş
İsmail oğlu Erdal Keleş
İsmail kızı Yeter Keleş
Ahmet kızı Dudu Keleş
Mehmet oğlu Hayrullah Keleş
Mehmet oğlu Hakan Keleş
Mehmet kızı Sema Keleş
Mehmet kızı Beyza Keleş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:261,06 m²

10

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

28

2025/258

Hasan kızı Ayşe Ayyıldız
Osman kızı Hesna Günaş
Osman oğlu Ramazan Ayyıldız
Osman oğlu Hasan Ayyıldız
Osman oğlu Ahmet Ayyıldız
Osman kızı Sultan Akkoç
Osman kızı Saniye Akkuş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:301,56 m²

11

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

26

2025/259

Osman oğlu Ferit Karataş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:55,03 m²

12

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

25

2025/260

Mehmet kızı Hüsne Aydoğmuş
Ahmet kızı Nafiye Özçelik
Halil oğlu Yaşar Özçelik
Halil oğlu Durmuş Ali Özçelik
Halil oğlu Veli Özçelik
Halil oğlu Musa Özçelik
Yaşar kızı Funda Özçelik
Yaşar kızı Hilal Evran
Yaşar oğlu Aykut Özçelik
Yaşar kızı Elif Vural
Yaşar oğlu Feridun Özçelik
Yaşar oğlu Halil Özçelik
Ali kızı Gülay Özçelik
Feyzi oğlu Dursun Özçelik
Feyzi kızı Nurgül Özçelik
Feyzi kızı Gülizar Tanrıverdi
Feyzi kızı Fadime Gündoğdu
Halil kızı İpek Aydoğmuş
Halil kızı Gülizar Sarıkaya
Halil oğlu Ferdi Aydoğmuş
Halil oğlu Feyzi Aydoğmuş
Feyzi oğlu Ramazan Aydoğmuş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:1.020,05 m²

13

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

24

2025/261

Ramazan oğlu Ali Yeşilkaya
Ramazan kızı Ayşe Tanrıverdi
Ramazan kızı Cennet Aydoğmuş
Bayram kızı Gülbeyaz Ay
Ramazan kızı Hüsne Tanrıverdi
Ramazan kızı Hüsniye Çelebi
Ramazan oğlu İlyas Yeşilkaya
Ramazan oğlu Mahmut Yeşilkaya
Ramazan oğlu Remzi Yeşilkaya

Mülkiyet:23,27 m²
İrtifak:473,86 m²

14

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

42

2025/262

Ramazan kızı Emine Keleş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:876,61 m²

15

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

50

2025/263

Ömer oğlu Bayram Çelebi
Ömer oğlu Şaban Çelebi
Ömer oğlu İbrahim Çelebi
Ömer kızı Döne Özçelik
Ömer kızı Fatma Keleş
Hüseyin oğlu Muhammer Keleş
Hüseyin kızı Hacı Meryem Karaca
Hüseyin oğlu Şaban Keleş
Hüseyin oğlu Seydi Ahmet Keleş
Hüseyin kızı İlknur Karaca
Seydi Ahmet oğlu Hüseyin Keleş
Ömer kızı Güllü Güleç
Ömer oğlu Yaşar Çelebi

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:472,88 m²

16

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

49

2025/264

İbrahim kızı Fedime Aydoğmuş
Ramazan kızı Atike Özçelik
Ramazan kızı Döne Yeşilkaya
Ramazan kızı Fetiye Ayyıldız
Ramazan kızı Hesna Karataş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:1.376,39 m²

17

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

417

2025/265

Ahmet kızı Ümmü Memiş
Ahmet kızı Yıldız Yavuz
Ahmet kızı Döndü Açıkgöz
Ahmet kızı Keziban Güneş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:1.401,00 m²

18

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

399

2025/266

Ali kızı Ayşe Ayyıldız
Mahmut oğlu Kazım Ayyıldız
Mahmut oğlu Gülcan Ayyıldız
Mahmut oğlu Galip Ayyıldız
Mahmut oğlu Alim Ayyıldız

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:728,08 m²

19

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

389

2025/267

Bayram oğlu İlyas Akkuş
Bayram kızı Atike Özçelik
Bayram oğlu Ahmet Akkuş
Bayram oğlu Mahmut Akkuş
Osman kızı Saniye Akkuş
Mahmut kızı Gülseren Akkuş
Mahmut oğlu Ramazan Akkuş
Mahmut oğlu Şaban Akkuş
Mahmut oğlu Osman Akkuş
Mahmut kızı Sultan Özçelik
Şaban kızı Cennet Tanrıverdi
Şaban kızı Zeynep Evran
Şaban oğlu Osman Akkuş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:897,11 m²

20

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

387

2025/268

Ali kızı Sevim Keleş
Rıza kızı Fatma Keleş
Rıza kızı Elife Keleş
Rıza oğlu Ramazan Keleş
Rıza oğlu Ali Keleş
Rıza oğlu Erkan Keleş
Rıza oğlu Salih Keleş
Rıza oğlu Turan Keleş
Rıza kızı Havva Özçelik
Rıza kızı Merve Özçelik
Rıza oğlu Mustafa Ali Keleş
Rıza kızı Fatma Keleş
Rıza kızı Elife Keleş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:485,59 m²

21

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

385

2025/269

Hüseyin oğlu Bayram Keleş
Hüseyin oğlu İbrahim Keleş
Hüseyin oğlu Burhan Keleş
Hüseyin kızı Nurdagül Keleş
Hüseyin oğlu Doğan Keleş
Hüseyin oğlu İsa Keleş
Hüseyin kızı Elif Keleş
Hüseyin oğlu Murat Keleş
Mehmet oğlu Musa Özçelik
Mehmet kızı Dilek Özçelik
Mehmet kızı Özlem Özçelik
Hüseyin kızı Ayşe Evran
Hüseyin kızı Ayşe Oklu

Mülkiyet:23,27 m²
İrtifak:1.356,64 m²

22

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

361

2025/270

Hüseyin oğlu Şaban Özçelik
Hüseyin oğlu Bünyamin Özçelik
Mehmet kızı Hesna Gündoğdu
Mehmet oğlu Tayfun Keleş
Mehmet oğlu Yüksel Keleş
Mehmet oğlu Hacı Keleş
Mehmet kızı Kaymak Evran
Mehmet oğlu Mustafa Keleş
Mehmet kızı Gül Karataş
Mustafa oğlu Mehmet Keleş
Hüseyin kızı Yeter Aytuğ
Hüseyin oğlu Mustafa Özçelik
Halil Hüseyin Özçelik
Hüseyin oğlu Ahmet Özçelik
Hasan kızı Ayfer Özçelik
Mustafa kızı Meryem Özçelik
Mehmet oğlu Murat Özçelik
Hüseyin kızı Güllü Özçelik

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:1.401,76 m²

23

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

341

2025/271

Mustafa oğlu Arafat Keleş
Mustafa oğlu Ramazan Keleş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:291.11 m²

24

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

353

2025/272

Hüseyin oğlu BurhanKeleş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:351.50m²

25

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

343

2025/273

Muharrem kızı Yeter Keleş
Muharrem oğlu Vedat Evran
Muharrem kızı Yıldöner Sarıkaya
Muharrem kızı Fidan Gençer
Muharrem kızı Fadime Çelebi
Muharrem kızı Hüsne Evran
Muharrem kızı Zeynep Tanrıverdi
Muharrem kızı Sevim Memiş
Muharrem kızı Bahar Sarıkaya
Muharrem oğlu Bülent Evran

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:1644.76 m²

26

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Cumhuriyet

171

322

2025/274

Mustafa oğlu Mustafa Arı
Mustafa kızı Fatma Akkoç
Mustafa kızı Mesudiye Çelebi

Mülkiyet:18.81m²
İrtifak:183.56 m²

27

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

321

2025/275

Abturrahman kızı Hatice Ayyıldız

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:2113.85 m²

28

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

317

2025/276

Bayram oğlu İlyas Akkuş
İlyas oğlu İsmail Akkuş
İlyas oğlu Bayram Akkuş
İlyas kızı Songül Gençel
İlyas kızı Raziye Yavuz
İlyas kızı Hamide Evran
İlyas kızı Gülizar Ayyıldız
Kerim kızı Fedime Karataş
Ahmet oğlu İdiris Karataş
Ramazan Kızı Seda Nur Karataş
Ahmet kızı Sultan Tanrıverdi
Ahmet kızı Gülsüm Akkuş
Ahmet kızı Suna Sarıkaya
Ahmet oğlu Mehmet Karataş
Mehmet kızı Gülsüm Ayyıldız
Mehmet kızı Çimen Sarıkaya
Mehmet oğlu Ramazan Özçelik
Mehmet oğlu Hasan Özçelik
Mehmet oğlu Salih Özçelik
Mehmet kızı Fatma Özçelik
Hasan oğlu Ramazan Ayaz
Hasan oğlu Hasan Ayaz
Hasan oğlu Ömür Ayaz
Hasan oğlu Remzi Ayaz
Bayram oğlu İsmail Karataş
Bayram oğlu Ramazan Karataş
Mehmet oğlu Mehmet Karataş
Mehmet kızı Gülsün Tekin
Mehmet kızı Sevilay Çağdaş
Osman kızı Selma Karakulak
Osman kızı Saadet Özçelik
Osman kızı Fadime Özçelik
Osman oğlu Ferit Karataş
Osman kızı Ümmü Akkuş
Ramazan kızı Hesna Karataş
İsmail oğlu Süleyman Sami Karataş
Ramazan oğlu Bayram Karataş
Ramazan oğlu Osman Karataş

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:461.21 m²

29

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

315

2025/277

Muharrem kızı Bahar Sarıkaya
Muharrem kızı Hüsne Evran
Muharrem oğlu Vedat Evran
Muharrem kızı Zeynep Tanrıverdi Muharrem oğlu Bülent Evran
Muharrem kızı Yıldöner Sarıkaya
Muharrem kızı Fidan Gençer
Muharrem kızı Yeter Keleş
Muharrem kızı Sevim Memiş
Muharrem kızı Fadıme Çelebi

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:704.13 m²

30

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

314

2025/278

Muharrem kızı Hüsne Evran
Mehmet oğlu Sedat Evran
Mehmet oğlu Emrah Evran
Mehmet kızı Sultan Zeybek
Mehmet oğlu Caner Evran
Mehmet oğlu Yakup Can Evran

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:971..93 m²

31

Afyonkarahisar

Dinar

Çiçektepe/Fatih

171

310

2025/279

Ali kızı Döndü Keleş
Ali kızı Cennet Ayyıldız
Ali oğlu Ramazan Keleş
Ali kızı Zeliha Güven

Mülkiyet:0 m²
İrtifak:34.44 m²

#ilangovtr Basın no ILN02297415